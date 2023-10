Fin liderem po pierwszym etapie rajdowych MŚ

W sobotę kierowcy przeniosą się do Austrii i Niemiec. Rajd zakończy się w niedzielę. Impreza debiutuje w kalendarzu mistrzostw świata.

Po piątku Rovanpera, który wygrał cztery z sześciu rozegranych odcinków o 36,4 s wyprzedza Belga Thierry'ego Neuville'a (Hyundai I20 Rally1) i o 47,2 s partnera z teamu Brytyjczyka Elfyna Evansa - jedynym kierowcą, który może jeszcze teoretycznie odebrać tytuł Rovanperze.

"To był bardzo trudny dzień. Na szczęście pogoda była po naszej stronie, choć jedziemy jako pierwsi i +czyścimy+ rywalom trasę. Mam dobre wyczucie samochodu, liczę na to, że Elfyn nie pojedzie szybciej niż ja. Było mokro, później trochę przeschło, ale nadal jest ślisko. A ja to lubię" - powiedział Fin na mecie etapu.

Deszczowa aura sprawia trochę problemów. Czwarty piątkowy odcinek specjalny Vlachovo Brezi o długości 13,6 km został przerwany i odwołany po przejeździe sześciu załóg. Powodem były względy bezpieczeństwa.

W rajdzie nie jedzie już Fin Esapekka Lappi (Hyundai I20 Rally1), jeden z kandydatów do miejsca na podium. Na drugim piątkowym OS-ie Fin wypadł z drogi w 1,5 km po starcie i poważnie rozbił samochód. Na szczęście załodze nic się nie stało, ale jazdy nie mogli kontynuować.

Dopiero na szóstej pozycji jest sklasyfikowany ośmiokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris Rally1). Ogier traci do lidera 2.35,9. Na jednym z przedpołudniowych odcinków przebił oponę i stracił przez to ponad minutę.

"Niewiarygodne, niewiarygodne. Nie wiem, gdzie to się stało. Nie mogę się doczekać aż wrócimy do opon Michelina" - mówił zdenerwowany Ogier.

W klasyfikacji WRC2 liderem jest Fin Emil Lindholm (Hyundai I20 Rally2). Kajetan Kajetanowicz zajmuje czwartą pozycję ze stratą 38,8 s do lidera, a Miko Marczyk (obaj Skoda Fabia RS Rally2) szóstą - strata 1.02,6.

W sobotę w programie jest sześć odcinków specjalnych.

BS, PAP