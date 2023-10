Hiszpanie piszą wprost o "cudzie Lewandowskiego"! Niebywałe wieści

Robert Lewandowski skręcił kostkę 4 października w meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto. Od tego czasu pozostaje kontuzjowany i walczy z czasem, aby zdążyć na prestiżowe El Clasico, zaplanowane na 28 października.

W ostatnich dniach hiszpańskie media prześcigają się w dostarczaniu najnowszych informacji o stanie zdrowia Polaka - często sprzecznych ze sobą. Raz bowiem czytamy, że napastnik jest o krok od powrotu do gry, by po chwili dowiedzieć się, że jednak droga do odzyskania zdrowia wciąż jest daleka.

W piątek rano pojawiły się kolejne doniesienia. Tym razem poczytny kataloński dziennik "Sport" poświęcił kapitanowi naszej kadry okładkę. Znalazło się na niej duże zdjęcie piłkarza i wymowny podpis - "Cud Lewandowskiego".

Jak czytamy w dalszej części gazety, na przestrzeni ostatnich 48 godzin stan 35-latka znacznie się poprawił i ma on być włączony do kadry meczowej na El Clasico. Ostateczna decyzja zapadnie po piątkowym treningu, podczas którego Lewandowski będzie pracował na wyższej intensywności.

Hiszpańscy dziennikarze podkreślają, że tempo powrotu Polaka do zdrowia jest wyjątkowo szybkie. Postępy w jego rehabilitacji nazywają "cudem" i dodają, że zawodnik nie zamierza wspomagać się zastrzykami przeciwbólowymi.

JŻ, Polsat Sport