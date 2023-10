Michał Probierz zadebiutował w październiku w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Pod jego wodzą kadra wygrała 2:0 z Wyspami Owczymi i zremisowała 1:1 z Mołdawią. Choć o bezpośredni awans na mistrzostwa Europy będzie "Orłom" trudno, Karol Świderski pochwalił publicznie nowego szkoleniowca, porównując go przy tym do portugalskiego poprzednika.

Michał Probierz został selekcjonerem we wrześniu, po tym, jak Polski Związek Piłki Nożnej pożegnał się z Fernando Santosem. Kadencja doświadczonego Portugalczyka potrwała dziewięć miesięcy i okazała się zupełnym niewypałem. Probierz nie miał zbyt wiele czasu przed swoim debiutem. Zdołał jednak wygrać na Wyspach Owczych 2:0, co przywróciło "Biało-Czerwonym" szanse na bezpośredni awans na Euro.

Kilka dni później Polacy chcieli pójść za ciosem i wygrać na PGE Narodowym z Mołdawią. Tym razem planu nie udało się zrealizować - w Warszawie padł remis 1:1, co mocno skomplikowało sytuację w tabeli. Awans Polaków na turniej nie jest już zależny tylko od nich, będą musieli liczyć na korzystne wyniki w innych meczach.

- Jeśli nie uda nam się awansować bezpośrednio, zrobimy wszystko, aby wywalczyć to po barażach. Do nich jest trochę czasu i myślę, że zarówno my, jak i trener Probierz zrobimy wszystko, aby ta drużyna z każdym dniem na zgrupowaniu, z każdym meczem szła do przodu - powiedział Karol Świderski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

W dalszej części swojej wypowiedzi napastnik pokusił się o krótkie porównaniu Probierza z Santosem. Wbił przy tym szpilkę Portugalczykowi.

- Już to pierwsze zgrupowanie z trenerem Probierzem, tak od środka, wyglądało lepiej niż u poprzednika. Mam nadzieję, że dalej wszystko też będzie dobrze, co pozwoli nam na awans do mistrzostw - dodał piłkarz.

JŻ, Polsat Sport