Czas na El Clasico. W sobotnie popołudnie FC Barcelona i Real Madryt zmierzą się ze sobą w spotkaniu 11. kolejki La Liga. Która z drużyn będzie górą w tym starciu? Czy wracający po kontuzji Robert Lewandowski pojawi się na boisku? Transmisja meczu FC Barcelona - Real Madryt w Eleven Sports 1 i na Polsat Box Go.

"Duma Katalonii" to aktualnie jedyna drużyna, która jeszcze nie zaznała porażki w La Liga. W 10 meczach podopieczni Xaviego Hernandeza zgromadzili 24 punkty (siedem zwycięstw i trzy remisy). To przed rozpoczęciem kolejki pozwalało im zajmować trzecią lokatę w ligowej tabeli. Do prowadzącego Realu "Blaugrana" traci punkt.

Przypomnijmy, że w tygodniu Barcelona rywalizowała w Lidze Mistrzów. Tym razem zespół mistrza Hiszpanii pokonał u siebie Szachtara Donieck 2:1. Z kompletem zwycięstw "Duma Katalonii" jest liderem grupy H.

Ważnym i szeroko komentowanym w ostatnich dniach tematem wokół El Clasico był potencjalny powrót do gry Lewandowskiego. Na początku października kapitan reprezentacji Polski doznał kontuzji w meczu Champions League z FC Porto. Wstępne diagnozy wskazywało na kilkutygodniową przerwę. Wiele wskazywało na to, że polski napastnik opuści spotkanie z Realem. Najnowsze doniesienia mówią jednak, że Lewandowski powinien być do dyspozycji Xaviego podczas El Clasico. Na razie nie wiadomo, czy Polak zagra od pierwszej minuty, czy rozpocznie mecz na ławce.

Jeżeli Polak pojawi się na boisku, obrońcy Realu staną przed zadaniem powstrzymania go. W bieżących rozgrywkach "Los Blancos" radzą sobie bardzo dobrze. Z dorobkiem 25 punktów prowadzą w tabeli La Liga, a po trzech meczach Ligi Mistrzów mają na koncie dziewięć punktów i znajdują się na czele grupy C. Jedyną porażkę w tym sezonie ponieśli w derbach Madrytu, gdy przegrali z Atletico 1:3.

Ostatnie El Clasico zakończyło się wysokim zwycięstwem Realu. W półfinale Pucharu Króla w meczu rewanżowym "Królewscy" wygrali na wyjeździe 4:0, a trzy gole strzelił Karim Benzema, który już nie jest zawodnikiem "Los Blancos". Która z drużyn zwycięży tym razem? Który piłkarz zostanie bohaterem meczu?

Transmisja meczu FC Barcelona - Real Madryt w Eleven Sports 1 i na Polsat Box Go. Początek studia o 13:00. Mecz rozpocznie się o 16:15.

