Szczere wyznanie reprezentanta Polski! "Do pełni szczęścia brakuje medalu"

Jak oceniasz swój premierowy start w Kanadzie. W obu konkurencjach indywidualnych za każdym razem awansowałeś do finału B, kończąc zmagania zarówno na 1000 jak i 500 metrów na ósmym miejscu.

W skali od jednego do dziesięciu to mój występ mogę ocenić na osiem, bo to były naprawdę solidne wyniki. Jestem z nich zadowolony zważywszy na to, że w poprzednim sezonie miałem problem "wyjść" z pierwszych biegów, a w tym walczę o najwyższe lokaty, co pokazuje mój progres. W dalszym ciągu nie jest to "dziesiątka", czyli najwyższa ocena, bo do pełni szczęścia brakuje medalu.

Czwarte miejsce w Montrealu na 1000 czy 500 metrów sprawiło Cię więcej radości?

Uważam, że dla mnie większym zaskoczeniem był wynik, który osiągnąłem na 1000 metrów, bo na tym dystansie nie byłem pewny tego, jak wygląda moja forma w porównaniu do innych zawodników. Więcej radości na pewno dał mi wynik na 500 metrów, bo tutaj wiedziałem, że jestem w dobrej dyspozycji. Do tego doszła ta świadomość, że mogłem tę formę zaprezentować na tym dystansie, przyniosło mi wiele pozytywnych emocji.

Przed Tobą drugi start w Montrealu. Z jakimi celami przystępujesz do tych zawodów?

One są takie same jak przed pierwszymi zawodami w tym sezonie – chciałbym zdobyć pierwszy indywidualny medal pucharu świata.