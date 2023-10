Pierwsza Australijka z nominacją olimpijską

W lipcu w pływackich MŚ w japońskiej Fukuoce 25-letnia zawodniczka oprócz srebrnego medalu (co dało jej bezpośredni, imienny bilet na IO) zdobyła także brąz dla Australii w sztafecie 4x1500 m na otwartym akwenie. Te osiągniecia wpłynęły na otrzymanie honorowej, pierwszej nominacji olimpijskiej w kraju.

Będzie to jej drugi start w igrzyskach - w Rio de Janeiro jako 17-latka zajęła 15. lokatę w wyścigu na 10 km na otwartym akwenie.

- To jeszcze do mnie nie dociera. Miałam gęsią skórkę, gdy się o tym dowiedziałam. Wielki zaszczyt zostać tą pierwszą osobą. Kiedy jako 17-latka zadebiutowałam w igrzyskach, nie do końca zdawałam sobie sprawę, czym one są, nie chłonęłam tej specjalnej atmosfery - przyznała podekscytowana Gubecka.

Jest jedną z licznego już grona australijskich sportowców mających zapewniony imienny bilet do Paryża dzięki wynikom osiągniętym w minionych miesiącach.

Zdaniem szefowej australijskiej misji olimpijskiej Anny Meares reprezentacja kraju z antypodów będzie liczyć w Paryżu między 460 a 480 osób.

- Chelsea zdobywając dwa medale w mistrzostwach świata pokazała, że jest pływaczką klasy światowej. Gratuluję nominacji - dodała Meares.

W igrzyskach w Tokio 2021 Australijczycy zdobyli 46 medali, w tym 17 złotych, i zajęli szóste miejsce w końcowej tabeli medalowej. Był to trzeci wynik w historii pod względem liczby i wartości medali (w Sydney 2000 mieli 58 krążków, w tym 16 złotych, a cztery lata później w Atenach - 49, w tym 17 złotych).

AA, PAP