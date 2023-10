Podczas części pięściarskiej magazynu Koloseum eksperci analizowali ostatnie wydarzenia z gali Babilon Boxing Show. W pewnym momencie, mówiąc o kontrowersjach sędziowskich, Saleta stwierdził, że arbitrzy powinni być badani alkomatem.

- Nie jest to żaden poważny koszt dla federacji, a może okazać się to pomocne, bo mam wrażenie, że nie wszyscy oceniają walki na trzeźwo. Rozumiem alkohol w strefie VIP, do której kibice przychodzą się rozerwać, ale sędziowie są w pracy i nie może być mowy o piciu - powiedział ekspert.

Na słowa Salety od razu zareagował sędzia bokserski Robert Gortat, który był wirtualnym gościem programu.

- Przemek, trochę się zagalopowałeś. Nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek sędzia był pod wpływem alkoholu. Powiem więcej: ja to wiem, jestem tego pewien - odpowiedział Gortat.

Saleta nie zamierzał jednak dawać za wygraną.

- Sprawdźmy to następnym razem. Na kolejną galę przyniosę alkomat i niech sędziowie dumchają - zaproponował były mistrz świata w kick-boxingu.

Sędzia Gortat odpowiedział, że za swoją trzeźwość może ręczyć w 100 procentach. Za kolegów z branży odpowiedzialności brać jednak nie chciał.

