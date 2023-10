Jeśli kara weszłaby w życie, dla Tonalego byłby to koniec sezonu. Ominęłyby go również przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Przedstawiciele Newcastle United twierdzą, że status piłkarza znajduje się w zawieszeniu i liczą na to, że będzie mógł wystąpić w ten weekend. Howe wciąż dopuszcza ewentualność, że Tonali zagra z Wanderers.

- Nadal uważam, że zanim zakaz zostanie nałożony, musi się wydarzyć kilka rzeczy. Słyszeliśmy te spekulacje, ale jako klub do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych informacji od włoskich władz piłkarskich, więc naprawdę jesteśmy w zawieszeniu i czekamy na oficjalne potwierdzenie - skomentował szkoleniowiec.

23-letni pomocnik latem przeszedł z AC Milan do Newcastle United za 65 mln euro i podpisał pięcioletni kontrakt z angielskim klubem. Podczas październikowego zgrupowania reprezentacji Włoch został odsunięty od składu. W czasie zeznań przyznał się do obstawiania meczów swoich drużyn (Brescii i Milanu), uzależnienia od hazardu i zgodził się na terapię. Nie jest również jasne, czy Tonali będzie mógł trenować z Newcastle podczas obowiązującego zakazu.

Włoska federacja piłkarska (FIGC) podjęła działania w następstwie dochodzenia prowadzonego przez prokuratorów w Turynie w sprawie piłkarzy korzystających z nielegalnych stron internetowych do obstawiania meczów. Współpraca Tonalego z władzami pozwoliła znacznie skrócić trzyletnie zawieszenie dla zawodników obstawiających mecze piłki nożnej.

Prezes FIGC Gabriele Gravina poinformował, że Tonali został zawieszony na 18 miesięcy, ale osiem z nich można odjąć w związku z podjęciem leczenia uzależnienia od hazardu. Piłkarz zobowiązał się też do co najmniej 16 wystąpień publicznych w ośrodkach dla młodych piłkarzy i stowarzyszeniach na rzecz osób uzależnionych.

Po powrocie z Włoch Tonali wystąpił w dwóch ostatnich meczach Newcastle. W sobotę zagrał w Premier League z Crystal Palace (4:0), a w środę przeciwko Borussii Dortmund (0:1) w Lidze Mistrzów.

"Wszedł na boisko i spisał się naprawdę nieźle. Jego wyniki na treningach są bardzo dobre. Nie załamuje się. Dobrze czuje się w drużynie" – ocenił Howe.

KP, PAP