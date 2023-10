Potyczka utytułowanego pięściarza z gwiazdą MMA będzie jedną z najbardziej kasowych walk ostatnich lat. Walkę z zapartym tchem będą śledzili zarówno fani boksu, jak i mieszanych sztuk walki. Faworytem starcia bez cienia wątpliwości będzie Fury. "Król Cyganów" stoczył 34 zawodowe pojedynki w boksie i ani razu nie zaznał smaku porażki - 33-krotnie wygrywał i raz zremisował.

Wiele wskazuje na to, że jeżeli podczas sobotniej walki nie dojdzie do sensacji, to w przyszłym roku zobaczymy walkę unifikacyjną pomiędzy Furym a Oleksandrem Usykiem. Na szali powinny znaleźć się pasy mistrzowskie kategorii ciężkiej wszystkich najważniejszych organizacji.

Czy Ngannou stać na sprawienie niespodzianki? Wielu ekspertów nie daje szans Kameruńczykowi. "Predator" wywodzi się z innej dyscypliny sportu, a historia pokazuje, że bokserskie starcia zawodników MMA z pięściarzami zwykle kończyły się zwycięstwami tych, którzy na co dzień zajmują się szermierką na pięści. Do tego mówimy tutaj o Furym, a więc jednym z najlepszych "ciężkich" w XXI wieku. Ogromnym atutem Ngannou jest jego siła ciosu. Wielokrotnie demonstrował ją w swoich pojedynkach w UFC. Jeżeli będzie w stanie czysto trafić rywala, to możemy być świadkami sensacji.

Tyson Fury - Francis Ngannou. O której godzinie? Kiedy walka?

Gala w Rijadzie odbędzie się w sobotę 28 października. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:00. Walka wieczoru rozpocznie się ok. 23:40.

Karta walk gali Fury - Ngannou:



Tyson Fury (33-0-1, 24 KO) vs Francis Ngannou (0-0)

Fabio Wardley (16-0, 15 KO) vs David Adeleye (12-0, 11 KO)

Joseph Parker (32-3, 22 KO) vs Simon Kean (23-1, 22 KO)

Arslanbek Makhmudov (17-0, 16 KO) vs Junior Anthony Wright (20-4-1, 17 KO)

Carlos Takam (40-7, 28 KO) vs Martin Bakole (19-1, 14 KO)

Jack McGann (8-0-1, 5 KO) vs Alcibiade Duran (12-3, 9 KO)

mtu, Polsat Sport