Wielkie emocje w NBA! Zwycięstwa Bucks i Lakers

Koszykarze Milwaukee Bucks pokonali u siebie Philadelphia 76ers 118:117 w swoim pierwszym meczu sezonu 2023/24 ligi NBA. W drugim czwartkowym spotkaniu ekipa Los Angeles Lakers wygrała we własnej hali z Phoenix Suns 100:95.

Bucks uważani są za jednego z największych faworytów do zdobycia tytułu. Mistrzowie z 2021 roku latem pozyskali z Portland Trail Blazers Damiana Lillarda.

33-letni rozgrywający swoje nieprzeciętne umiejętności zaprezentował już w debiucie w barwach drużyny z Milwaukee. Na swoim koncie zapisał 39 punktów i osiem zbiórek, a co być może jeszcze ważniejsze, wziął ciężar gry na siebie w kluczowym momencie. To właśnie on zdobył 14 z 16 ostatnich punktów Bucks.

- Zespół zachęcał mnie, abym przejął kontrolę w końcówce - przyznał.

W założeniu Lillard ma stworzyć zabójczy duet z Giannisem Antetokounmpo. Grecki skrzydłowy uzyskał 23 pkt i 13 zbiórek.

Wśród pokonanych najlepszy był Tyrese Maxey - 31 pkt. Rezerwowy Kelly Oubre dołożył 27 pkt, a Joel Embiid - 24. W składzie Sixers zabrakło skonfliktowanego z klubem Jamesa Hardena.

W Los Angeles czwarta kwarta zaczynała się przy 12-punktowym prowadzeniu Suns, ale osłabieni goście przewagę zmarnowali. W ich składzie zabrakło kontuzjowanych Devina Bookera i Bradleya Beala, a świetna gra Kevina Duranta nie wystarczyła. 35-latek na swoim koncie zapisał 39 pkt i 11 zbiórek.

Pogoń Lakers napędzał przede wszystkim LeBron James, który w czwartej kwarcie zdobył 10 ze swoich 21 punktów. Wcześniej w ofensywie gospodarzy błyszczał Anthony Davis, notując łącznie 30 pkt i 12 zbiórek.

AA, PAP