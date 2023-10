W pierwszym półfinale turnieju ATP w Wiedniu dojdzie do fantastycznie zapowiadającego się pojedynku. Daniił Miedwiediew zmierzy się bowiem ze Stefanosem Tsitsipasem. Relacja i wynik na żywo meczu Miedwiediew - Tsitsipas na Polsatsport.pl.

Miedwiediew w ćwierćfinale turnieju w stolicy Austrii rywalizował ze swoim rodakiem Karenem Chaczanowem. Po ponad dwóch godzinach wymagającej walki na korcie mierzący 198 centymetrów tenisista triumfował 6:3, 3:6, 6:3. We wcześniejszej fazie austriackiej imprezy Rosjanin wyeliminował Grigora Dimitrowa oraz Arthura Filsa. Jak Miedwiediew poradzi sobie w konfrontacji ze Stefanosem Tsitsipasem?

Zawodnik pochodzący z Grecji w 1/4 finału zmagań w Wiedniu musiał uporać się z niżej notowanym Chorwatem Borną Gojo. Trzeba przyznać, iż mimo, że mecz rozstrzygnął się w dwóch setach, to było to starcie niezwykle wyrównane. Ostatecznie Tsitsipas zwyciężył 7:6 (7-4), 7:5 i awansował do półfinału turnieju. Czy uda mu się pójść za ciosem i zapewnić sobie grę w wielkim finale?



Daniił Miedwiediew i Stefanos Tsitsipas mierzyli się dotąd ze sobą już dwanaście razy. Ośmiokrotnie lepszy okazywał się tenisista z Moskwy, cztery razy górą był zaś gracz urodzony w Atenach.

Relacja i wynik na żywo meczu Miedwiediew - Tsitsipas na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14.00.