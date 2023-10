ZAKSA wygrała w Iławie. Niewykorzystana szansa Indykpolu AZS

W drużynie ZAKSY na rozegraniu wystąpił pochodzący z Iławy Przemysław Stępień. Nie zagrał Marcin Janusz, który miał kłopoty zdrowotne w poprzednim meczu ligowym. Kędzierzynianie lepiej rozpoczęli to spotkanie (0:3, 4:8), wykorzystując kłopoty rywali w przyjęciu. W środkowej części seta powiększali przewagę (11:18) i wydawało się, że pewnie zmierzają po wygraną. Przy stanie 15:21 zerwali się do walki gospodarze, którzy zmniejszyli różnicę do dwóch oczek (19:21). Końcówka należała jednak do ZAKSY, a seta zamknął dwoma asami serwisowymi Dmytro Paszycki (19:25).





Zobacz także: Czy kryzys dotknie polskich siatkarzy i siatkarki? "Mam taką teorię"

Początek drugiej odsłony również toczył się po myśli kędzierzynian (5:9). Tym razem jednak gospodarze szybciej zabrali się do pracy. Najpierw złapali kontakt, gdy skutecznie zaatakował Manuel Armoa (13:14), a później odrobili straty (15:15). Przez pewien czas obie ekipy toczyły wyrównaną walkę, ale końcówkę znów po swojej myśli rozegrała ZAKSA. Goście w kluczowym momencie zanotowali dwa punktowe bloki (20:23), a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Aleksander Śliwka (21:25).

Olsztynianie przejęli inicjatywę od początku trzeciego seta (8:4), później powiększyli przewagę – po asie Cezarego Sapińskiego prowadzili 11:6. Jakość gry ZAKSY wyraźnie spadła, co wykorzystali skuteczni w ofensywie gospodarze. Gdy Alan Souza popisał się punktową zagrywką, było 20:15. Siatkarze Indykpolu AZS szybko jednak roztrwonili tę przewagę (22:22) i losy seta ważyły się w końcówce. Gospodarze pierwsi mieli piłkę setową (24:22), ale przeciwnicy doprowadzili do rywalizacji na przewagi. W niej atak Śliwki i punktowy blok rozstrzygnęły rywalizację na korzyść ZAKSY (24:26).

Skrót meczu Indykpol AZS - ZAKSA:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Alan Souza (15) – Indykpol AZS; Aleksander Śliwka (16), Łukasz Kaczmarek (13), Bartosz Bednorz (13) – ZAKSA. MVP: Aleksander Śliwka (15/22 = 68% skuteczności w ataku + 1 blok).

Indykpol AZS Olsztyn – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (19:25, 21:25, 24:26)

Indykpol AZS: Kamil Szymendera, Cezary Sapiński, Alan Souza, Moritz Karlitzek, Szymon Jakubiszak, Joshua Tuaniga – Kuba Hawryluk (libero) oraz Mateusz Janikowski, Manuel Armoa, Karol Jankiewicz. Trener: Javier Weber.

ZAKSA: Dmytro Paszycki, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz, Andreas Takvam, Przemysław Stępień, Aleksander Śliwka – Erik Shoji (libero) oraz David Smith. Trener: Tuomas Sammelvuo.

Wyniki, terminarz i plan transmisji meczów 3. kolejki PlusLigi:

2023-10-27: PSG Stal Nysa – PGE GiEK Skra Bełchatów 2:3 (22:25, 25:21, 25:18, 21:25, 14:16)

2023-10-28: Indykpol AZS Olsztyn – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (19:25, 21:25, 24:26)

2023-10-28: Enea Czarni Radom – Projekt Warszawa (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-10-28: Exact Systems Hemarpol Częstochowa – Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-10-29: Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2023-10-29: Barkom Każany Lwów – Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-10-29: KGHM Cuprum Lubin – Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-10-30: GKS Katowice – MKS Ślepsk Malow Suwałki (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport