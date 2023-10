Trzecie zwycięstwo siatkarzy Projektu Warszawa! Rywale rozbici w trzech setach

Siatkarze ze stolicy byli zdecydowanymi faworytami derbów województwa mazowieckiego i starali się wywiązywać z tej roli od pierwszych akcji meczu w Radomiu. Wyszli na ten mecz skoncentrowani i od początku uzyskali przewagę (1:4, 3:8). Grali pewnie, skutecznie i w środkowej części seta utrzymali punktowy dystans (10:15, 14:19). Skuteczny atak Artura Szalpuka ustalił wynik na 19:25.

Na początku drugiego seta poszła seria Projektu od stanu 3:3 do 3:8 przy zagrywkach Jana Firleja. Później asa dołożył Szalpuk i było 4:10. Goście utrzymywali wyraźną przewagę, ale siatkarze z Radomia poderwali się do walki w środkowej części seta, wykorzystując zmiany w ekipie rywali. Fragment dobrej gry wystarczył do zmniejszenia różnicy – po punktowej zagrywce Michała Ostrowskiego było 15:17. Gospodarze walczyli do końca (21:23), ale skuteczny atak Andrzeja Wrony i as Szalpuka rozstrzygnęły tę część meczu na korzyść gości (21:25).

Trzecia partia zaczęła się od mocnego uderzenia siatkarzy Projektu (0:5), którzy później jeszcze powiększyli zaliczkę (4:12). Radomianie nie rezygnowali, wygrali cztery akcje z rzędu (8:12), a w końcówce zmniejszyli różnicę do trzech oczek (17:20). Goście utrzymali jednak przewagę. Zepsuta zagrywka rywali dała im ostatni punkt w tym spotkaniu (21:25).

Projekt Warszawa odniósł trzecie zwycięstwo w sezonie – wcześniej pokonał 3:1 Asseco Resovię i 3:0 GKS Katowice. Enea Czarni Radom ponieśli trzecią porażkę po 0:3 z Bogdanką LUK Lublin i 1:3 z Treflem Gdańsk. Siatkarze z Radomia ponieśli 24 porażkę z rzędu w meczach PlusLigi we własnej hali; ostatni raz wygrali 11 grudnia 2021 roku – 3:1 z PSG Stalą Nysa.

Enea Czarni Radom – Projekt Warszawa 0:3 (19:25, 21:25, 21:25)

Czarni: Brodie Hofer, Wojciech Kraj, Nikola Meljanac, Tomasz Piotrowski, Michał Ostrowski, Vuk Todorovic – Maciej Nowowsiak (libero) oraz Konrad Formela, Bartosz Gomułka, Igor Gniecki, Dominik Teklak (libero). Trener: Paweł Woicki.

Projekt: Andrzej Wrona, Bartłomiej Bołądź, Kévin Tillie, Yurii Semeniuk, Jan Firlej, Artur Szalpuk – Damian Wojtaszek (libero) oraz Maciej Stępień, Linus Weber, Jakub Kowalczyk, Igor Grobelny. Trener: Piotr Graban.

Wyniki, terminarz i plan transmisji meczów 3. kolejki PlusLigi:

2023-10-27: PSG Stal Nysa – PGE GiEK Skra Bełchatów 2:3 (22:25, 25:21, 25:18, 21:25, 14:16)

2023-10-28: Indykpol AZS Olsztyn – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (19:25, 21:25, 24:26)

2023-10-28: Enea Czarni Radom – Projekt Warszawa 0:3 (19:25, 21:25, 21:25)

2023-10-28: Exact Systems Hemarpol Częstochowa – Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-10-29: Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2023-10-29: Barkom Każany Lwów – Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-10-29: KGHM Cuprum Lubin – Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-10-30: GKS Katowice – MKS Ślepsk Malow Suwałki (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport