Czy kryzys dotknie polskich siatkarzy i siatkarki? "Mam taką teorię"

Długi sezon reprezentacyjny i krótka przerwa między kadrą a ligą może dać się we znaki czołowym zawodnikom i zawodniczkom na całym świecie. Czy polscy siatkarze i siatkarki po złapią w pewnym momencie kryzys formy? O tym dyskutowali eksperci w magazynie #7Strefa.

Za nami wyjątkowo długie rozgrywki reprezentacyjne oraz krótka przerwa przed rozgrywkami ligowymi podyktowana napiętym terminarzem przed igrzyskami olimpijskimi. Każdy zawodowy sportowiec ma świadomość, że szczyt formy jest tylko chwilowy, a po nim musi przyjść dołek podyktowany ludzką fizjologią. Czy takie zjawisko może spotkać polskich siatkarzy?

- Wydaje mi się, że ten kryzys dopiero przyjdzie. Na razie jest to za krótki okres od sezonu reprezentacyjnego, aby mówić o ich kryzysie, czy u chłopaków, czy u dziewczyn. Każdy nadal jest w trakcie i nie złapał dołka fizycznego, który na pewno przyjdzie. Szkoda jednak, że w takim zespole jak Chemik grają dwie nasze reprezentantki i praktycznie zawsze jedna siedzi na ławce - powiedział Jacek Pasiński.



Inne zdanie na ten temat ma Maciej Jarosz, który uważa, że kryzys to przeszkoda, z którą powinien poradzić sobie zarówno zawodnik jak i cały zespół.



- Kryzys? Mam nieco inną teorię. To jest w pewnym stopniu wytłumaczenie słabszej dyspozycji. Zawodnik musi sobie z tym poradzić, od tego jest cały sztab szkoleniowy i trzeba mu pomóc. Jeśli trzeba poświęcić dwa mecze, aby zawodnik nie grał, to trzeba to zrobić w rozgrywkach ligowych czy nawet reprezentacji - dodał Maciej Jarosz.



Cała rozmowa z magazynu #7Strefa w materiale wideo.

