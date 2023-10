Dla polskich fanów najważniejszą kwestią była sytuacja Roberta Lewandowskiego. Choć w Barcelonie robiono wszystko, by postawić go na nogi, to "Lewy" zaczął mecz na ławce rezerwowych, co i tak było sporym sukcesem.



Zobacz także: Lewandowski obejrzał mecz z trybun. Później tak go podsumował



Spotkanie rozpoczęło się w wymarzony sposób dla gospodarzy. Po sporym błędzie defensywy Realu Madryt w sytuacji sam na sam z Kepą Arrizabalagą stanął Ilkay Gundogan. Niemiec nie miał problemów z umieszczeniem piłki w siatce i Barcelona właściwie po pierwszej sytuacji objęła prowadzenie. Dziesięć minuty później mogła podwyższyć wynik, gdyż piłkę przed własnym polem karnym stracił Toni Kroos na rzecz Gaviego. Do strzału doszedł Fermin Lopez, ale futbolówka zatrzymała się na słupku.



"Królewscy" na pierwsze celne uderzenie czekali do 57. minuty. Wtedy z dystansu uderzył Toni Kroos, lecz jego próba była zdecydowanie zbyt lekka, żeby zaskoczyć Marka-Andre ter Stegena. Chwilę później na boisku pojawił się Lewandowski, dla którego był to pierwszy występ od 4 października.



To nie on błysnął na nieco ponad 20 minut przed końcem. Sprawy w swoje ręce wziął Jude Bellingham, który huknął zza pola karnego. Piłka niczym torpeda wpadła do siatki, a ter Stegen nie zdołał zareagować. Dwunasty gol Anglika w barwach Realu stał się faktem.



Lewandowski na swoją pierwszą próbę czekał do 79. minuty, tyle że jego strzał z dystansu był znacznie gorszy niż ten Bellinghama. Polak uderzył wysoko nad bramką.



Końcówka to już jazda bez trzymanki i akcja za akcję. Obie strony szukały zwycięskiego gola. W końcu goście dopięli swego, a zrobił to... nie kto inny jak Bellingham. Anglik po raz kolejny znalazł się we właściwym miejscu i w doliczonym czasie gry z najbliższej odległości pokonał ter Stegena.



Mecz zakończył się zwycięstwem Realu 2:1.

FC Barcelona - Real Madryt 1:2 (1:0)



Bramki: Gundogan 6 - Bellingham 68, 90+2.

FC Barcelona: Ter Stegen - Araujo, Christensen, Martinez, Balde - Gundogan, Gavi, Fermin Lopez (72 Romeu) - Cancelo (77 Lamine Yamal), Torres (61 Lewandowski), Joao Felix (77 Raphinha).

Real Madryt: Kepa - Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy (52 Camavinga) - Tchouameni, Valverde, Kroos (63 Modric) - Bellingham - Rodrygo (63 Joselu), Vinicius (90+5 Vazquez)

Żółte kartki: Fermin Lopez, Torres - Carvajal.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jb, Polsat Sport