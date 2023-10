Po dwunastu rozegranych meczach "Chłopcy znad Brynicy" mają na koncie zaledwie dziesięć punktów i po piątkowym zwycięstwie Podbeskidzia Bielsko-Biała nad Wisłą Kraków spadli na 16. - spadkowe - miejsce. Zagłębie na ligowe zwycięstwo czeka już ponad miesiąc. Po raz ostatni sosnowiczanie sięgnęli po trzy punkty 15 września, wygrywając na wyjeździe 1:0 z GKS-em Katowice. Od tego spotkania Zagłębie zanotowało w Fortuna 1 Lidze dwa remisy i poniosło dwie porażki, znacznie komplikując sobie sytuację w tabeli.

W dużo lepszej sytuacji są dzisiejsi goście. GKS Tychy zdobył 22 punkty - tyle samo, co wicelider, Miedź Legnica. Ekipa ze Śląska gra jednak w kratkę: w ostatnich sześciu spotkaniach trzy razy wygrywała i... tyle samo razy schodziła z boiska pokonana.

Dzisiejsze spotkanie będzie wyjątkowe dla szkoleniowca gospodarzy, który tyski klub prowadził od 26 lipca 2020 do 8 kwietnia 2022 roku. Artur Derbin był nawet bliski wywalczenia z GKS-em awansu do Ekstraklasy! W sezonie 2020/2021 drużyna ze Śląska zakończyła fazę zasadniczą na 3. miejscu w tabeli, a wejście do elity przegrała dopiero po rzutach karnych w półfinałowym meczu barażowym z Górnikiem Łęczna. Czy trener, który pokazał już, że potrafi osiągać w Fortuna 1 Lidze dobre wyniki, uratuje Zagłębie przed spadkiem?

Relacja i wynik na żywo z meczu Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 17.30.

RI, Polsat Sport