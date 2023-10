Kapitan Wisły uderzył pięścią w stół. Chodzi o kibiców "Nie może tak być"

Od początku tego sezonu żaden klub Fortuna 1 Ligi nie zdecydował się wpuścić na swój obiekt fanów Wisły, tłumacząc się różnymi powodami. Głównie chodzi o względy bezpieczeństwa. Najpierw kibice "Białej Gwiazdy" byli ukarani odgórnie przez PZPN, a następnie po tragicznych zamieszkach w Radłowie, gdzie zginął jeden z jej uczestników, nikt nie chce mieć do czynienia z sympatykami krakowskiej ekipy.

Ci w końcu powiedzieli "dość" i poinformowali, że zamierzają wybrać się na piątkowy mecz Wisły do Bielska-Białej. Problem w tym, że Podbeskidzie już dawno zakomunikowało, że nie chce wpuszczać kibiców gości na swój stadion.



Stanowisko "Górali" nie zmieniło się na ostatniej prostej i sektor gości znów świecił pustkami. Po ostatnim gwizdku temat ten poruszył przed kamerami Polsatu Sport kapitan Wisły, Alan Uryga.

- Jeśli można, to prosiłbym, żeby ktoś w końcu zwrócił uwagę na to, co dzieje się z naszymi kibicami. Kolejny raz nie zostali wpuszczeni na mecz, to jest jakiś żart. Nie wiem, czy ktoś na górze sprawuje nad tym jakąś pieczę, bo dochodzi do dziwnych sytuacji. To jest absurd! Albo ktoś się za to weźmie, albo ta liga nigdy nie ruszy do przodu. Tak nie może być - powiedział wyraźnie wzburzony piłkarz.

Cała rozmowa z Alanem Urygą w załączonym materiale wideo.

JŻ, Polsat Sport