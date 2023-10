Grzegorz Michalewski: Jak oceniasz swój premierowy występ w Montrealu? W sztafecie mieszanej, po pechowym wykluczeniu w finale, zakończyliście rywalizację na czwartym miejscu. Indywidualnie najlepiej zaprezentowałaś się na swoim koronnym dystansie 500 metrów, zajmując ostatecznie dziesiątą pozycję.

Nikola Mazur: To były bardzo dobre zawody! Mimo, że nie skończyłam ich z medalem, to był to jeden z moich lepszych startów. Przejechałam parę bardzo szybkich kółek, w tym drugie najszybsze kółko zawodów, zrobiłam parę naprawdę dobrych startów, pobiłam swój rekord życiowy na 500 metrów. Nigdy nie byłam tak szybka i czuję jak dużą pracę wykonałam, przede wszystkim mentalnie czy technicznie. Z doświadczenia wiem też, że to nawet nie jest jeszcze moment mojej szczytowej formy, bo zawsze przypada ona na drugą połowę sezonu. Tym bardziej się cieszę z tak mocnego początku i jestem bardzo ciekawa rozwoju sezonu.

W półfinale na 500 metrów zostałaś wykluczona za starcie z kanadyjką Rikki Doak. Jak oceniasz tę sytuację. Był tam kontakt z Twojej strony? Wszystko na to wskazywało, że trzecie miejsce dawało Ci awans do finału A, bo trzecia w pierwszym półfinale Ukrainka Kseniya Adamenko miała słabszy czas.

Z tej perspektywy mogę powiedzieć, że nie była to najlepiej wykorzystana okazja, ale przyjmuje to jako dobrą lekcję, bo rzeczywiście trzecia pozycja dałaby mi awans do finału. Teraz wiem, ale w tamtym momencie zrobiłam to, co umiałam najlepiej. I to też jest bardzo cenna wskazówka, gdzie są braki, nad czym muszę jeszcze pracować.

Przed Tobą kolejny weekend pucharowy w Montrealu. Z jakim nastawieniem przystępujesz do tych zawodów?

Zdecydowanie mam już trochę więcej informacji niż przed pierwszym startem, gdzie jestem i co mogę, jednak nowy start to znowu nowa, czysta kartka i tak właśnie do tego podchodzę. Na pewno ostatni weekend dodał mi jeszcze więcej pewności siebie i odwagi, zobaczymy gdzie mnie to zaprowadzi. Szans medalowych, jako Polacy, mamy naprawdę wiele, możemy skończyć z workiem medali, albo i obejść się smakiem. Dlatego zapraszam do oglądania, bo w short tracku ciężko cokolwiek przewidzieć!