To z pewnością jeden z hitów kolejki. King jest w bardzo dobrej formie, a Anwil jeszcze nie przegrał meczu w obecnym sezonie ORLEN Basket Ligi.

Andrzej Mazurczak to motor napędowy ekipy ze Szczecina, a teraz zmierzy się m. in. z Kamilem Łączyńskim i Jakubem Schenkiem. Niezwykle efektowny pojedynek czeka nas pod koszami: swój atletyzm sprawdzą Morris Udeze oraz Kalif Young. Dodatkowo, ofensywnie grający Victor Sanders oraz Zac Cuthbertson z pewnością mają sobie coś do udowodnienia.

W zeszłym sezonie King i Anwil mierzyły się ze sobą aż siedmiokrotnie. W sezonie zasadniczym obie ekipy wygrały po razie, natomiast w ćwierćfinale play-off trzy razy triumfowali szczecinianie, a tylko dwukrotnie włocławianie.

Relacja i wynik na żywo meczu King Szczecin - Anwil Włocławek na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

JŻ, Polsat Sport