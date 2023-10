Trener piłkarzy Cracovii Jacek Zieliński przed sobotnim meczem 13. kolejki ekstraklasy z Lechem liczy, że jego drużyna wywalczy komplet punktów. Docenia klasę poznańskiego zespołu, ale twierdzi, że "jest on do ugryzienia". Relacja i wynik na żywo meczu Cracovia - Lech Poznań na Polsatsport.pl.

"Pasom" nie wiedzie się ostatnio dobrze. W ośmiu poprzednich meczach odniosły tylko jedno zwycięstwo, a na swoim stadionie po raz ostatni komplet punktów wywalczyły 11 sierpnia wygrywając 2:1 z Zagłębiem Lubin.

W poprzedniej kolejce Cracovia zremisowała na stadionie przy ul. Kałuży z Puszczą 1:1, choć to formalnie ekipa z Niepołomic była gospodarzem. Teraz poprzeczka zostanie zawieszona wyżej, bo Lech to bardziej klasowy rywal niż beniaminek.

"Spotkania z Lechem są prestiżowe. Zagramy z zespołem, który był trzeci w poprzednim sezonie i zanotował udane występy w Pucharze Konferencji. Dla kibiców to z kolei "mecz przyjaźni" i wywołuje sporo emocji. W naszym zespole widzę dużą determinację, aby odrobić dwa punkty stracone z Puszczą" – zapewnił Zieliński.

Sytuacja kadrowa "Pasów" uległa lekkiej poprawie, gdyż do dyspozycji trenera będzie środkowy obrońca Jakub Jugas. Wciąż z urazem zmaga się Paweł Jaroszyński.

"Początkowo wydawało się, że to jakiś problem mięśniowy, ale badanie USG to wykluczyło. Wygląda na to, że jest jakiś nacisk na nerw kulszowy, który powoduje ból" – wyjaśnił Zieliński, dodając że być może za tydzień Jaroszyński będzie mógł wznowić treningi.

Komplikuje się sprawa z powrotem do zdrowia Mathiasa Hebo Rasmussena. Duńczyk nie gra już od blisko roku ze względu na problemy ze ścięgnem Achillesa. Cały czas odczuwa ból w tych okolicach. Obecnie przebywa on na konsultacjach medycznych w swojej ojczyźnie.

"Czekamy na jego powrót, jak na gwiazdkę, bo był to nasz najlepszy zawodnik" - nie krył Zieliński.

Lech miał ostatnio pracowity okres, gdyż po sobotnim zwycięstwie 3:1 z ŁKS Łódź we wtorek rozgrywał zaległy mecz z Jagiellonią Białystok, który zremisował 3:3, choć prowadził już 3:0.

Zieliński jest przekonany, że trener Lecha John van der Brom zwróci uwagę na to, żeby jego podopieczni byli bardziej skoncentrowani, gdy obejmują prowadzenie, bo nawet w spotkaniu z ŁKS, przy prowadzeniu 2:1, łodzianie byli bardzo bliscy doprowadzenia do remisu.

"Te mecze pokazały, że Lech jest zespołem +do ugryzienia+. Postaramy się poszukać ich słabszych stron" – zapewnił.

Szkoleniowiec Cracovii pozytywnie ocenił występ przeciwko Puszczy pięciu zawodników, którzy weszli z ławki. W tym gronie byli: Karol Knap, Jakub Myszor, Otar Kakabadze, Kacper Śmiglewski i Arrtu Hoskonen. Nie chciał jednak zdradzić, czy któryś z nich wskoczy do podstawowego składu.

"Jeszcze na to za wcześnie, gramy dopiero w sobotę, a u nas ostatnio piątkowe treningi były pechowe" – przypomniał, nawiązując do tego, że Jaroszyński i Jogas doznali kontuzji na ostatnich zajęciach przed spotkaniem z Puszczą.

Początek o 17:30.

