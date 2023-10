Exact Systems Hemarpol Częstochowa i Jastrzębski Węgiel zmierzą się w meczu 3. kolejki PlusLigi. Jak beniaminek poradzi sobie w starciu z mistrzem Polski? Transmisja TV i stream online meczu Exact Systems Hemarpol Częstochowa - Jastrzębski Węgiel od godz. 20:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Czas na kolejne emocje w siatkarskiej PlusLidze! Tym razem zadbają o nie beniaminek rozgrywek - Exact Systems Hemarpol Częstochowa oraz mistrz poprzedniego sezonu - Jastrzębski Węgiel.

Siatkarze z Częstochowy niespodziewanie awansowali do najwyższej klasy rozgrywkowej po świetnym poprzednim sezonie TAURON 1 Ligi i już na starcie czeka ich trudne przetarcie ze znacznie lepszymi rywalami. W pierwszej kolejce zawodnicy Norwida (tak zwyczajowo nazywa się zespół od wielu lat - w nawiązaniu do patrona szkoły, która jest fundamentem klubu) przegrali ze Ślepskiem Malow Suwałki 1:3, ale tym razem postarają się sprawić nie lada niespodziankę.



Jastrzębski Węgiel z kolei ma za sobą dość szybki mecz z PSG Stalą Nysa (3:0) oraz nieco trudniejszą przeprawę z Indykpol AZS Olsztyn (3:1). Mimo to ogromna jakość zespołu oraz indywidualne umiejętności poszczególnych zawodników pozwoliły gładko wygrać spotkania z rywalami atakującymi czołówkę ligi, więc teoretycznie powinny również pozwolić na to samo w meczu z beniaminkiem. Czas pokaże co wydarzy się w Częstochowie.



PI, Polsat Sport