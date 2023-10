"Król Cyganów" nie zaznał jeszcze porażki na zawodowym ringu. W 34 walkach zapisał na swoim koncie 33 wygrane i jeden remis. Obecnie jest na fali sześciu zwycięstw. Ostatnią walkę stoczył w grudniu zeszłego roku. Wówczas na gali w Londynie pokonał przez TKO w 10. rundzie Dereka Chisorę. Po tym triumfie wydawało się, że Fury przystąpi do unifikacyjnej walki z Oleksandrem Usykiem.

Ukrainiec dzierży pasy mistrzowskie WBO, WBC, WBA i IBF w królewskiej kategorii wagowej. Negocjacje prowadzone w pierwszej połowie tego roku jednak upadły. Fury zaakceptował pojedynek z Ngannou, a Usyk na gali we Wrocławiu obronił swoje pasy mistrzowskie w starciu z Danielem Dubois. Temat hitowej potyczki angielsko-ukraińskiej wrócił jednak kilka tygodni temu. Najnowsze doniesienia mówią o tym, że obaj zawodnicy złożyli podpisy na kontraktach, a do ich pojedynku ma dojść na początku 2024 roku.

Wcześniej jednak "Król Cyganów" będzie musiał uporać się z Ngannou. Kameruńczyk to były mistrz UFC w kategorii ciężkiej. W MMA 37-latek słynął z nokautującego ciosu, lecz do tej pory nie toczył pojedynków w boksie. To sprawia, że w starciu z Furym stoi na niemalże straconej pozycji. Czy "Predator" będzie w stanie zaskoczyć legendarnego pięściarza w jego formule?

Warto wspomnieć, że w Rijadzie na kibiców czekają jeszcze inne pojedynki.

Karta walk gali Fury - Ngannou:

Tyson Fury (33-0-1, 24 KO) vs Francis Ngannou (0-0)

Fabio Wardley (16-0, 15 KO) vs David Adeleye (12-0, 11 KO)

Joseph Parker (32-3, 22 KO) vs Simon Kean (23-1, 22 KO)

Arslanbek Makhmudov (17-0, 16 KO) vs Junior Anthony Wright (20-4-1, 17 KO)

Carlos Takam (40-7, 28 KO) vs Martin Bakole (19-1, 14 KO)

Jack McGann (8-0-1, 5 KO) vs Alcibiade Duran (12-3, 9 KO)

mtu, Polsat Sport