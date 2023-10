Nadeszła pora na jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie sportów walki w tym roku. W Rijadzie dojdzie do pojedynku Tyson Fury (33-0-1, 24 KO) kontra Francis Ngannou (0-0). Będzie to starcie mistrza świata WBC w kategorii ciężkiej z byłym mistrzem UFC w tej samej wadze. Relacja i wyniki na żywo gali z walką wieczoru Tyson Fury - Francis Ngannou na Polsatsport.pl.

Walka została zakontraktowana w formule bokserskiej, co powinno sprzyjać Fury'emu. "Król Cyganów" stoczył na zawodowym ringu 34 pojedynki, z których 33 wygrał i jeden zremisował. Doświadczenie oraz wybitny kunszt pięściarski stawiają Brytyjczyka w roli zdecydowanego faworyta sobotniego starcia. Na korzyść Fury'ego przemawia również historia bokserskich starć profesjonalnych pięściarzy z zawodnikami MMA. W takich potyczkach zazwyczaj górą byli ci pierwsi.

Dodajmy, że 35-latek ma w perspektywie walkę unifikacyjną z Oleksandrem Usykiem. Na szali tego pojedynku znalazłyby się wszystkie najważniejsze pasy mistrzowskie w kategorii ciężkiej. Coraz więcej mówi się o tym, że do takiej potyczki dojdzie na przełomie roku. Wcześniej jednak Fury musi uporać się z Ngannou.

Kameruńczyk to zawodnik doskonale znany fanom MMA. W latach 2021-2023 był mistrzem UFC w królewskiej wadze. Z organizacją rozstał się na początku roku z nadzieją, że będzie toczył kasowe pojedynki w innych formułach. I do takiej walki właśnie dojdzie w Rijadzie. Ogromnym atutem "Predatora" jest jego niezwykle silny cios, którym wielokrotnie nokautował rywali w oktagonie. Czy znajdzie do swoje przełożenie na ring bokserski?

Starcie Fury - Ngannou zwieńczy galę w Arabii Saudyjskiej. Będzie to jedno z największych wydarzeń w sportach walki w ostatnich latach. Do Rijadu przybyło wiele gwiazd sportu i show-biznesu. Na trybunach zasiądą m.in. piłkarz Cristiano Ronaldo czy raper Eminem.

Relacja i wyniki na żywo gali z walką wieczoru Tyson Fury - Francis Ngannou na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

Wyniki walk:

Tyson Fury (33-0-1, 24 KO) vs Francis Ngannou (0-0)

Fabio Wardley (16-0, 15 KO) vs David Adeleye (12-0, 11 KO)

Joseph Parker (32-3, 22 KO) vs Simon Kean (23-1, 22 KO)

Arslanbek Makhmudov (17-0, 16 KO) vs Junior Anthony Wright (20-4-1, 17 KO)

Carlos Takam (40-7, 28 KO) vs Martin Bakole (19-1, 14 KO)

Jack McGann (9-0-1, 6 KO) pokonał Alcibiade Durana (12-4, 9 KO) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

mtu, Polsat Sport