Walka z czasem i warunkami na trasie Rajdu Europy Centralnej 2023

Załogi rywalizujące w Rajdzie Europy Centralnej przeniosły się na tereny Austrii i Niemiec, gdzie wytyczone są odcinki specjalne sobotniego etapu. Na trasach zawodów nadal panują bardzo trudne warunki pogodowe: drogi są mokre, z dużą ilością błota. Liczy się szybka i jednocześnie rozważna jazda, ponieważ nawet najmniejszy błąd może zakończyć udział w rajdzie. Problemów do tej pory szczęśliwie unikają Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, którzy utrzymują się w czołówce klasyfikacji WRC2.

Duet ORLEN Rally Team oes po oesie poznaje nowy samochód, którym po raz pierwszy rywalizują w asfaltowej rundzie WRC. Ciężkie warunki pogodowe powodują, że Polacy muszą w przyspieszonym trybie nabierać doświadczenia, co nie jest łatwe, gdy mowa o Rajdowych Mistrzostwach Świata i zmaganiach na ułamki sekund. Pomimo tego Kajetanowicz i Szczepaniak radzą sobie bardzo dobrze, plasując się w zasięgu podium WRC2 i WRC2 Challenger. Po jedenastu próbach zajmują odpowiednio piąte i czwarte miejsce.

– Pierwsza sobotnia pętla była bardzo wymagająca, bo choć deszcz ustąpił, to nadal panują trudne warunki. Przed nami druga pętla. Myślę, że będzie decydująca w kwestii doboru opon. Do tej pory był on jasny, a teraz staje się mniej klarowny. Czuję się coraz lepiej w samochodzie, trochę gram ustawieniami. Poznaję auto i jest coraz lepiej – powiedział Kajetan Kajetanowicz, zawodnik ORLEN Rally Team.



Popołudniową pętlę stanowić będą te same trzy odcinki specjalne, tj. OS 12 Schärdinger Innviertel (15,72 km, start o godzinie 15:15), OS 13 Mühltal (27,15 km, godz. 17:01) oraz OS 14 Knaus Tabbert Bayerischer Wald (11,88 km, godz. 18:05). Ostatni odcinek dnia rozegrany zostanie już po zmroku.



Rajd Europy Centralnej 2023, wyniki po OS 11 (WRC2):



1. Lindholm/Hämäläinen (Hyundai i20 N Rally2) 1:53:09,6 s

2. Ciamin/Roche (Škoda Fabia RS Rally2) +16,3 s

3. Cais/Trunkát (Škoda Fabia RS Rally2) +17,6 s

4. Griazin/Aleksandrow (Škoda Fabia RS Rally2) +42,2 s

5. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) +1:08,8 s

6. Marczyk/Dymurski (Škoda Fabia RS Rally2) +1:37,5 s

7. Greensmith/Andersson (Škoda Fabia RS Rally2) +2:24,0 s

8. Březík/Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) +3:34,8 s

9. Wagner/Winter (Škoda Fabia RS Rally2) +3:43,9 s

10. Linnamäe/Morgan (Hyundai i20 N Rally2) +4:20,1 s

