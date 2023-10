Jan Zieliński w parze z Hugo Nysem staną przed szansą na drugi tytuł w sezonie. Polak i Monakijczyk w finale turnieju w Bazylei zmierzą się Meksykaninem Santiago Gonzalezem i Francuzem Edouardem Rogerem-Vasselinem. Transmisja meczu Jan Zieliński/Hugo Nys - Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin w Polsacie Sport Extra i online na Polsat Box Go.

Jan Zieliński i Monakijczyk Hugo Nys w półfinale turnieju w Szwajcarii rywalizowali z Brytyjczykiem Jamiem Murray'em i Nowo Zelandczykiem Michaelem Venusem. To był niezwykle zacięty mecz. Po porażce w pierwszym secie wiele wskazywało na to, że Polak i Monakijczyk pożegnają się z turniejem.

Ostatecznie Zieliński i Nys odwrócili losy półfinału. Starcie wygrali po super tie-breaku, a teraz staną przed szansą na kolejny tytuł w tym sezonie. Potencjalne zwycięstwo w Szwajcarii przybliżyłoby polsko-monakijski duet do wyjazdu na turniej ATP Finals, w którym zagra osiem najwyżej sklasyfikowanych par deblowych.

Jednak o tytuł nie będzie łatwo. Meksykanin Santiago Gonzalez i Francuz Edouard Roger-Vasselin to szósta para rankingu deblowego. W Szwajcarii meksykańsko-francuski duet radzi sobie znakomicie. Na korzyść Zielińskiego i Nysa przemawia jednak fakt, że niespełna dwa miesiące temu pokonali niedzielnych rywali w 1/8 finału US Open. Mecz trwał prawie dwie i pół godziny a do jego rozstrzygnięcia potrzebne były trzy sety.

K.P, Polsat Sport