Mecz zwrotów akcji! Pięć setów w siatkarskim starciu Lubin – Lublin

W pierwszym secie siatkarze KGHM Cuprum dyktowali warunki. Popisali się serią wygranych akcji od stanu 11:10 do 16:10 i w dalszej części tej partii kontrolowali sytuację. Punkty bezpośrednio z zagrywki dołożyli Danilo Gelinski (19:11) i Kamil Kwasowski (21:12). Goście fatalnie prezentowali się w ataku i nie byli w stanie wiele zdziałać. Jakub Strulak zamknął seta skutecznym atakiem (25:14).

Na początku drugiego seta role się odwróciły. Już na początku wyraźną przewagę uzyskali goście (3:9), którzy wyraźnie poprawili skuteczność. W środkowej części utrzymywali punktową różnicę (9:16), ale w końcówce Lubinianie ruszyli do odrabiania strat. Jake Hanes najpierw popisał się skutecznym atakiem, po chwili zaserwował w końcową linię i było 23:23. W kolejnej wymianie popełnił jednak błąd w ataku. W ostatniej akcji seta popis dał libero gości Thales Hoss, a zakończył ją Tobias Brand (23:25).

Do połowy trzeciej odsłony oglądaliśmy wyrównaną rywalizację obu ekip (13:13). Później zaliczkę zaczęli budować goście (13:16). Przy stanie 17:18 boisko z powodu urazu musiał opuścić Maciej Krysiak. Nie zdeprymowało to lublinian, którzy utrzymali przewagę. W ważnym momencie asa posłał Damian Schulz (19:23), a wynik seta na 21:25 ustalił Tobias Brand.

Lubinianie przejęli inicjatywę od początku czwartej odsłony (4:1). Później powiększali przewagę (11:7, 15:8) i sytuacja zaczęła przypominać tę z pierwszego seta – gra gości zupełnie się posypała, a siatkarzom Cuprum wychodziło wszystko. Gospodarze pewnie zmierzali po wygraną w tym secie, która stała się faktem po zepsutej zagrywce przeciwników (25:17).

Starcie Lubin – Lublin zakończyło się więc tie-breakiem. Przyniósł on sporo emocji i zaciętą walkę obu zespołów. Przyjezdni mieli punkt zaliczki przy zmianie stron, po niej Marcin Kania zaatakował z przechodzącej piłki i było 7:9. Później Schulz zaserwował w końcową linię i powiększył różnicę do trzech oczek (9:12). Brand atakiem blok-aut wywalczył piłkę meczową, a po chwili Mateusz Malinowski mocnym uderzeniem zakończył to spotkanie (11:15).

Najwięcej punktów: Jake Hanes (24), Alexander Berger (17), Kamil Kwasowski (11) – Cuprum; Mateusz Malinowski (22), Tobias Brand (19) – LUK. MVP: Tobias Brand (16/26 = 62% skuteczności w ataku + 3 bloki).

KGHM Cuprum Lubin – Bogdanka LUK Lublin 2:3 (25:14, 23:25, 21:25, 25:17, 11:15)

Cuprum: Danilo Gelinski, Kamil Kwasowski, Jakub Strulak, Jake Hanes, Alexander Berger, Seweryn Lipiński – Mateusz Masłowski (libero) oraz Maksymilian Granieczny (libero), Adam Lorenc, Kajetan Kubicki, Dominik Czerny. Trener: Paweł Rusek.

LUK: Jakub Nowosielski, Tobias Brand, Jan Nowakowski, Mateusz Malinowski, Alexandre Ferreira, Marcin Kania – Thales Hoss (libero) oraz Maciej Krysiak, Damian Schulz, Damian Hudzik, Maksym Kędzierski, Maciej Zając. Trener: Massimo Botti.





Wyniki meczów 3. kolejki PlusLigi:



2023-10-27: PSG Stal Nysa – PGE GiEK Skra Bełchatów 2:3 (22:25, 25:21, 25:18, 21:25, 14:16)

2023-10-28: Indykpol AZS Olsztyn – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (19:25, 21:25, 24:26)

2023-10-28: Enea Czarni Radom – Projekt Warszawa 0:3 (19:25, 21:25, 21:25)

2023-10-28: Exact Systems Hemarpol Częstochowa – Jastrzębski Węgiel 0:3 (15:25, 20:25, 21:25)

2023-10-29: Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie 3:2 (19:25, 19:25, 34:32, 25:18, 15:10)

2023-10-29: Barkom Każany Lwów – Trefl Gdańsk 0:3 (22:25, 22:25, 20:25)

2023-10-29: KGHM Cuprum Lubin – Bogdanka LUK Lublin 2:3 (25:14, 23:25, 21:25, 25:17, 11:15)

2023-10-30: GKS Katowice – MKS Ślepsk Malow Suwałki (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport