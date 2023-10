W sobotni wieczór Nowa Zelandia zmierzy się z Republiką Południowej Afryki w wielkim finale Pucharu Świata w rugby. "All Blacks" i "Springboks" to - z trzema złotymi medalami na koncie - najbardziej utytułowane zespoły w historii tych rozgrywek. Który zespół sięgnie po czwarty triumf? Relacja i wynik na żywo z meczu Nowa Zelandia - Republika Południowej Afryki na Polsatsport.pl.

Rywalizacja "All Blacks" z broniącymi tytułu "Springboks" jest jedną z najdłuższych i najbardziej zaciętych w światowym sporcie. Oba zespoły mierzyły się mnóstwo razy, ale - co zaskakujące - w starciu o medal Pucharu Świata tylko dwukrotnie. W 1995 roku ekipa RPA wygrała u siebie z Nową Zelandią po emocjonującym, zakończonym dogrywką finale 15:12, sięgając po pierwsze w historii złoto. Cztery lata później "Springboks" ponownie byli lepsi, ale tym razem "tylko" w meczu o brąz.

Pierwsze z medalowych starć tych drużyn było zresztą wydarzeniem historycznym nie tylko z powodów sportowych. Wręczający zwycięzcom puchar Nelson Mandela, który zaledwie rok wcześniej został prezydentem RPA, ubrany był w koszulkę i czapkę w zielono-złotych barwach "Springboks", co miało niezwykle symboliczny wymiar. Kraj dopiero otrząsał się po wielu latach polityki apartheidu, zaś rugby było tradycyjnie uważane za sport białych. Mandela swoim ubiorem chciał pokazać, że sport powinien łączyć całe społeczeństwo, niezależnie od koloru skóry zawodników czy kibiców.

"All Blacks", jedyna ekipa, której udało się obronić tytuł najlepszej drużyny Pucharu Świata (triumfowali w 2011 i 2015 roku), marzy jednak o powrocie na mistrzowski tron. Cztery lata temu w Japonii Nowozelandczycy przegrali w półfinale z Anglikami. Tegoroczny turniej zaczęli od porażki z gospodarzami, Francuzami, ale w kolejnych spotkaniach radzili już sobie zdecydowanie lepiej i poza minimalną wygraną z Irlandią (28:24) mają na koncie prawdziwe pogromy: 71:3 z Namibią, 96:17 z Włochami, 73:0 z Urugwajem i 44:6 z Argentyną w półfinale imprezy. Czy nowozelandzki walec rozjedzie również drużynę "Springboks"? Najbardziej zmotywowanym graczem będzie dziś chyba skrzydłowy Will Jordan, który może pobić rekord przyłożeń w jednej edycji Pucharu Świata w rugby. Nowozelandczyk w turnieju rozgrywanym we Francji zanotował osiem takich akcji i wyrównał osiągnięcie swoich rodaków: Jonaha Lomu (1999) i Juliana Savei (2015) oraz Bryana Habany z RPA (2007).

Początek spotkania o godzinie 21.00.

RI, Polsat Sport