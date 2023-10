Pacers i Pelicans nadal niepokonani w NBA

Koszykarze Indiana Pacers pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 125:113, a New Orleans Pelicans u siebie New York Knicks 96:87 w sobotnich meczach ligi NBA. Dla obu drużyn, które nie zanotowały jeszcze porażki, to drugie zwycięstwo w sezonie.

Najwięcej punktów dla Pacers - 26 - zdobył Aaron Nesmith. To najlepszy wynik w jego karierze w NBA.

- Po wykonaniu pierwszego rzutu powiedziałem: "to będzie dobry dzień", a kiedy rzuciłem za trzy punkty: "to będzie bardzo dobry dzień". Wszystko zawdzięczam kolegom z drużyny, którzy po prostu odnajdywali mnie na boisku - przyznał Nesmith po meczu.

Cavaliers przystąpili do spotkania osłabieni, bowiem z powodu kontuzji zagrać nie mogli Donovan Mitchell, Darius Garland oraz Jarrett Allen. 33 punkty Evana Mobley'a i 31 Carisa LeVerta to było za mało, by ich zespół zdołał przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. To druga porażka z rzędu tej ekipy.

Pierwsze zwycięstwo w sezonie zanotowali natomiast koszykarze Washington Wizards, którzy pokonali u siebie Memphis Grizzlies 113:106, Philadelphia 76ers dzięki wygranej na wyjeździe z Toronto Raptors 114:107, a także Minnesota Timberwolves po triumfie u siebie nad Miami Heat 106:90.

KP, PAP