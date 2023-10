PKO BP Ekstraklasa: Raków Częstochowa - Widzew Łódź. Relacja i wynik na żywo

Raków w poprzedniej kolejce musiał pogodzić się z porażką w Zabrzu z Górnikiem 1:2. Częstochowianom nigdy nie szło zbyt dobrze na terenie tego rywala, toteż dla wielu taki wynik nie jest zaskoczeniem. Mistrzowie Polski nadal są w dobrej sytuacji, ponieważ do prowadzącego Śląska Wrocław tracą pięć punktów, ale podopieczni Jacka Magiery rozegrali aż dwa mecze więcej.

To samo dotyczy drugiej Jagiellonii Białystok, do której Raków traci cztery "oczka" oraz trzeciego Lecha Poznań i czwartej Pogoni Szczecin. Do "Kolejorza" uczestnik Ligi Europy traci trzy punkty, natomiast "Portowcy" posiadają taki sam dorobek, co czerwono-niebiescy.

Jeżeli zatem ekipa Dawida Szwargi pokona Widzew, awansuje na trzecie miejsce z perspektywą bycia liderem rozgrywek.

Widzew znajduje się w zupełnie innym położeniu. Jest dopiero na 14. lokacie z czterema punktami przewagi nad strefą spadkową, ale podobnie jak Raków - z dwoma meczami rozegranymi mniej. Łodzianie ostatnie spotkanie rozegrali jeszcze przed przerwą reprezentacyjną, kiedy pokonali u siebie PGE FKS Stal Mielec 1:0.

Raków przystępuje do tego meczu po remisie 1:1 w Sosnowcu ze Sportingiem w Lidze Europy. O ile sam wynik nie jest korzystny w kontekście walki o pozostanie na wiosnę w pucharach, to podział punktów z tak trudnym rywalem należy uznać za prestiżowy.

Ostatni raz RKS rywalizował z Widzewem w kwietniu tego roku. Wówczas częstochowianie wygrali 2:0.

Relacja i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Widzew Łódź od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport