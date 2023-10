Sensacja w ekstralidze rugby. Porażka Orkana Sochaczew

W derbach Mazowsza do przerwy prowadziła drużyna z Siedlec 19:0. Gdyby takim wynikiem zakończyło się to spotkanie, to by zainkasowała pięć punktów do tabeli (cztery za zwycięstwo i bonus). Jednak w drugiej połowie Orkan doprowadził do wyniku 22:19. W ostatniej akcji meczu sochaczewianie byli bardzo blisko pola punktowego rywala, ale popełnili prosty błąd (podanie do przodu). Akcja została przerwa, a następnie sędzia zakończył spotkanie. Małym pocieszeniem dla nich jest fakt zdobycia punktu bonusowego "defensywnego" (Pogoń wygrała za cztery punkty).

W Krakowie Juvenia jeszcze na kila minut przed zakończeniem pierwszej połowy przegrywała z zespołem z Trójmiasta 10:13. Jednak efektowne przyłożenie Rafała Lewickiego (i później podwyższenie, po tym jak celnym kopnem popisał się Riaan van Zyl) dało prowadzenie krakowianom 17:13.

Reprymenda trenera lidera ekstraligi, Konrada Jarosza w przerwie przyniosła natychmiastowy efekt. Nie minęło dziesięć minut, a na polu punktowym zameldowali się już Conwill Draghoender i Jakub Rapacz. Obaj popisali się fenomenalnymi akcjami i Juvenia wyszła na 16-punktowe prowadzenie. Z czasem jednak do głosu doszli gdańszczanie i zespół ze stolicy Małopolski ostatecznie wygrał 36:27 (bez bonusa). To był ostatni ligowy mecz Juvenii w 2023 roku. Zespoły ekstraligi rugby jesienią rozegrają jeszcze jedną kolejkę, w której Juvenia będzie jednak pauzować.

Kolejny raz nawet punktu nie zdobyła drużyna KS Budowlani Commercecon Łódź. Tym razem przegrała z Ogniwem Sopot (0:45).

Zacięte było spotkanie w Gdyni. Ostatecznie Arka przegrała z Edachem Budowlanymi Lublin 22:29.

fdz, PAP