Serie A: Inter Mediolan - AS Roma. Relacja i wynik na żywo

Dla szkoleniowca gości Jose Mourinho będzie to sentymentalna podróż do czarno-niebieskiej części Mediolanu. Portugalczyk niegdyś trenował Inter z powodzeniem, czego dowodem potrójna korona wywalczona w 2010 roku - z triumfem w Lidze Mistrzów na czele.

Od tamtej pory ekipa z miasta mody przeżywała różne chwile - lepsze i gorsze. W poprzednim sezonie była nawet blisko nawiązania do sukcesu z 2010 roku, ale w finale Champions League musiała uznać wyższość Manchesteru City.

ZOBACZ TAKŻE: Zapytali Mourinho o aferę bukmacherską we Włoszech. Odniósł się do Zalewskiego

W niedzielę Inter powalczy o pozycję lidera tabeli. Do prowadzącego Juventusu traci punkt, ale "Stara Dama" zdążyła już rozegrać swój mecz w tej kolejce.

AS Roma po serii nieudanych meczów, wygrała trzy ostatnie konfrontacje i coraz śmielej puka do czołówki Serie A. Strata do drugiego Interu wciąż jest spora, bo wynosi aż osiem punktów. Do czwartego SSC Napoli jest jednak dwa razy mniejsza.

Ostatni raz oba zespoły spotkały się w Mediolanie w październiku 2022 roku. Wówczas Roma wygrała 2:1.

Relacja i wynik na żywo meczu Inter Mediolan - AS Roma od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport