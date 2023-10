Serie A: SSC Napoli - AC Milan. Relacja i wynik na żywo

Będzie to zatem starcie dwóch ostatnich mistrzów Włoch. Ten aktualny plasuje się na razie na czwartym miejscu i do prowadzącego Juventusu traci już sześć punktów. Co prawda "Stara Dama" zdążyła już rozegrać swoje spotkanie w tej kolejce, ale jeżeli Napoli pragnie zbliżyć się do ekipy ze stolicy Piemontu, koniecznie potrzebuje wygranej w niedzielny wieczór.

Ale nawet wygrana nie pozwoli podopiecznym Rudiego Garcii awansować w tabeli, ponieważ ich strata do trzeciego Milanu wynosi cztery "oczka". Mediolańczycy po serii zwycięstw, w poprzedniej kolejce przegrali u siebie z Juventusem 0:1, ale jeżeli pokonają Napoli, wyprzedza turyńczyków.

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Hajto wprost! "Ocenię go, jak Raków będzie w pierwszej trójce i wyjdzie z grupy Ligi Europy"

Oba zespoły rywalizowały w tygodniu w Lidze Mistrzów - ze zmiennym szczęściem. Neapolitańczycy wygrali w Berlinie z Unionem 1:0, natomiast Milan przegrał w Paryżu z PSG 0:3. Ekipa Rossonerich po trzech kolejkach tych elitarnych rozgrywek wciąż nie doczekała się zwycięstwa. Ba, nawet strzelonego gola! Z kolei drużyna spod Wezuwiusza jest wiceliderem grupy.

To właśnie w Champions League doszło do ostatniej rywalizacji obu drużyn. Wówczas w ćwierćfinale Milan wygrał u siebie 1:0, aby zremisować na Stadio Diego Maradona 1:1 i tym samym awansować do półfinału, w którym okazał się gorszy od Interu. Ale i w Serie A Milan ma dobre wspomnienia z Neapolu, ponieważ w kwietniu tego roku wygrał tam aż 4:0.

Relacja i wynik na żywo meczu SSC Napoli - AC Milan od godz. 20:45 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport