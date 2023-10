Rozstawiona z numerem 1 Sabalenka, która broni prowadzenia w rankingu, zrewanżowała się tym samym Greczynce, z którą przegrała dwukrotnie w turniejach Masters w 2022 i 2021 roku. Sakkari, 9. na świecie, nie miała nic do powiedzenia w pojedynku przebiegającym od początku do końca pod dyktando rywalki i trwającym zaledwie 74 minuty. Przez to spadają szansę Igi Światek na powrót na fotel liderki rankingu WTA.

W poniedziałek odbędą się mecze grupy Chetumal, w których Świątek zmierzy się z Czeszką Marketą Vondrousovą, a trzecia na światowych listach Amerykanka Coco Gauff zagra z Tunezyjką Ons Jabeur.

Aryna Sabalenka - Maria Sakkari 6:0, 6:1



Jessica Pegula - Elena Rybakina 7:5, 6:2

AA, PAP