AEK Ateny - PAOK. Relacja i wynik na żywo

Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli z takim samym dorobkiem punktowym. PAOK plasuje się na trzecim miejscu i podobnie jak czwarty AEK, traci do liderującego Panathinaikosu pięć "oczek" oraz punkt do wicelidera - Olympiakosu. Dla którejś z tych drużyn to zatem szansa, aby umocnić się w czołówce klasyfikacji.

Piłkarzem AEK-u jest Damian Szymański, natomiast w drużynie PAOK-u gra Tomasz Kędziora.

ZOBACZ TAKŻE: Nie mógł się powstrzymać i zrobił to na oczach Messiego! Nie pomogła nawet ochrona (ZDJĘCIE)

Piłkarze jednego i drugiego zespołu tylko raz schodzili z boiska pokonani w tym sezonie ligi greckiej. Oba kluby reprezentują także Grecję w europejskich pucharach. AEK w Lidze Europy przegrał ostatnio w Marsylii z Olympique 1:3, ale i tak zajmuje drugie miejsce w grupie nad Brighton oraz Ajaksem. Z kolei PAOK wygrał w poprzednim tygodniu na wyjeździe z Aberdeen 3:2 w Lidze Konferencji i jest liderem grupy, w której znajdują się również Eintracht Frankfurt oraz HJK Helsinki.

Warto zaznaczyć, że AEK i PAOK to także finaliści tegorocznego Pucharu Grecji. W nim drużyna z Aten wygrała 2:0.

Relacja i wynik na żywo meczu AEK Ateny - PAOK Saloniki od godz. 18:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport