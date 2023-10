Tradycyjnie, jak w każdy poniedziałek, zapraszamy na kolejne wydanie Magazynu Fortuna 1 Ligi, w którym podsumujemy wydarzenia z minionego weekendu. Emisja programu w Polsacie Sport News, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Nie piątek 13, ale piątek i 13. kolejka okazała się pechowa dla Wisły Kraków, która po serii meczów bez porażki, tym razem uznała wyższość na wyjeździe Podbeskidzia Bielsko-Biała, przegrywając 1:2. Dla gospodarzy oznaczało to z kolei przerwanie złej passy i powrót nie tylko na zwycięską ścieżkę, ale również wydostanie się ze strefy spadkowej.

Trzecie z rzędu zwycięstwo odniosła Polonia Warszawa, która tym razem pokonała w Katowicach tamtejszy GKS 2:0 i zrównała się z nim punktami. Dla ekipy ze stolicy Górnego Śląska był to już siódmy ligowy mecz z rzędu bez wygranej.

W niedzielę kibice byli świadkami arcyciekawie zapowiadającego się spotkania w Lublinie, gdzie doszło do konfrontacji dwóch rewelacji tego sezonu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Motor podejmował liderującą Odrę. Gospodarze triumfowali 2:0 i znowu pukają do ścisłej czołówki tabeli, na czele której znajdują się opolanie. Ich przewaga nad drugim GKS-em Tychy stopniała jednak do dwóch "oczek".

Najciekawsze fragmenty wszystkich meczów 13. kolejki Fortuna 1 Ligi przedstawimy w naszym magazynie. Początek o godz. 21:30 w Polsacie Sport News, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport