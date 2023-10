Tragiczny początek sezonu! Dziewiąta porażka z rzędu

Po dwóch tercjach spotkania w Waszyngtonie wydawało się, że hokeiści z San Jose zdołają wreszcie przełamać złą passę, bowiem po golu Luke'a Kunina w pierwszej części meczu prowadzili 1:0. Wszystko zmieniło się w trzeciej tercji, gdy krążek w bramce umieścili kolejno Dylan Strome, Tom Wilson oraz Jewgienij Kuzniecow, co dało zwycięstwo gospodarzom.

Dla 29-letniego Wilsona był to 300. gol w karierze.

Serię czterech porażek przełamał zespół Edmonton Oilers, który pokonał Calgary Flames 5:2 w meczu "Heritage Classic", rozgrywanym na świeżym powietrzu.

"Myślę, że wróciliśmy do podstaw tego, jak lubimy grać i jak powinniśmy grać. Uważam, że jeździliśmy naprawdę dobrze. Byliśmy fizyczni. To przepis na sukces naszej grupy" - powiedział Evander Kane, który zanotował ostatnie trafienie dla Oilers do pustej bramki.

"W naszym klubie jest wielu dumnych ludzi i nikt nie był zadowolony ze sposobu, w jaki rozpoczęliśmy sezon. Uważam, że musimy po prostu grać w określony sposób. To był ważny wieczór dla naszego miasta i naszego zespołu" - podkreślił trener ekipy z Edmonton Jay Woodcroft.

Dla Calgary Flames to piąta porażka z rzędu

AA, PAP