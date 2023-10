Hubert Hurkacz rozpoczyna zmagania w kolejnym turnieju. Tym razem będzie to ATP w Paryżu. Jak poradzi sobie najlepszy polski tenisista? Transmisja meczu Hubert Hukracz - Sebastian Korda w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Sezon w tourze ATP wielkimi krokami zbliża się do końca. Zawody w Paryżu są przedostatnimi, jakie w swoim kalendarzu ma zaplanowane Hubert Hurkacz. W przyszłym tygodniu wystąpi jeszcze w Metz.

Tymczasem wciąż niejasnym jest, czy będziemy oglądać wrocławianina w ATP Finals. W rankingu Race to Turin, który wyłoni ośmiu uczestników tej imprezy (12-19 listopada), Polak jest na dziewiątej pozycji i wciąż ma szansę zakwalifikowania się na tę imprezę. Pewni udziału w niej są już: Djokovic, Alcaraz, Miedwiediew, Włoch Jannik Sinner oraz Rosjanin Andriej Rublow. Obecnie na miejscach 6-8 sklasyfikowani są Tsitsipas, Zverev i Rune. Do tego ostatniego Hurkaczowi brakuje 215 punktów, a tuż za wrocławianinem sklasyfikowany jest Fritz, który ma od niego o 10 punktów mniej.

W Paryżu, a później w Metz dla Polaka będzie więc liczyło się każde pojedyncze zwycięstwo. Ostatnio nasz zawodnik jest w dobrej formie. W niedzielę wystąpił w finale ATP w Bazylei, w którym jednak przegrał z Felixem Augerem-Aliassime'em. W połowie października Hurkacz triumfował natomiast podczas turnieju w Szangaju. W międzyczasie zaliczył potknięcie w Tokio, odpadając już po pierwszym meczu.

W Paryżu pierwszym rywalem 26-latka będzie Sebastian Korda. To obecnie 23. zawodnik światowego rankingu, który nie liczy się już w walce o ATP Finals. Ma on jednak coś do udowodnienia, bo 14 października w Szanghaju (jego ostatni do tej pory mecz singlowy) przegrał... właśnie z Hurkaczem.

Ogółem obaj tenisiści mierzyli się ze sobą trzykrotnie. Oprócz meczu w Chinach ich pojedynki miały miejsce podczas Australian Open (Amerykanin wygrał 3:2) i ATP w Delray Beach (zwycięstwo Polaka 2:0).

Transmisja meczu Hubert Hukracz - Sebastian Korda w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek okjoło godziny 12:30.

