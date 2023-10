Górnik Zabrze odwrócił losy meczu w Fortuna Pucharze Polski. Potrzebna była dogrywka

Spotkanie zaczęło się znakomicie dla gospodarzy. W 23. minucie bramkę zdobył Dawid Ryndak, wykorzystując błędy w defensywie Górnika Zabrze. Goście doprowadzili do wyrównania jeszcze przed przerwą - ładnym strzałem popisał się Adrian Kapralik.



Górnik mógł jeszcze wyjść na prowadzenie, ale w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Filipe Nascimento nie wykorzystał rzutu karnego. Co prawda udało mu się zmylić bramkarza Gregę Sorcana, ale piłka zatrzymała się na słupku.

Druga część gry nie stała na najwyższym poziomie. Obie drużyny przez długi czas nie oddały celnego strzału, a bez tego trudno myśleć o zwycięstwie. Na 20 minut przed końcem zabrzanie wyszli na prowadzenie, ale tylko na chwilę, bo sędzia nie uznał trafienia Sebastiana Musiolika ze względu na spalonego podającego Kapralika.



Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W niej lepsi okazali się zabrzanie. Kluczowa okazała się sytuacja z 104. minuty, kiedy to bramkę zdobył Paweł Olkowski. Górnik odwrócił losy spotkania i awansował do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski.



Obrońcą tytułu Fortuna Pucharu Polski jest Legia Warszawa, która okazała się lepsza od Rakowa Częstochowa. Po 120 minutach walki kibice zgromadzeni na PGE Narodowym nie zobaczyli żadnych bramek. Rzuty karne lepiej egzekwowali piłkarze ze stolicy, a ich bohaterem został Kacper Tobiasz, który obronił decydującą "jedenastkę".

Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 1:2 po dogrywce (1:1, 1:1)

Bramki: Ryndak 23 - Kapralik 37, Olkowski 104.

Żółte kartki: Ryndak, Bonecki, Bębenek, Bykov, Fabry - Triantafyllopoulos, Barczak, Kapralik, Pacheco, Lukoszek, Musiolik.

jb, Polsat Sport