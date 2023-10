Iga Świątek w tarapatach? Ten wynik mówi wiele

W drugim meczu grupy B podczas turnieju WTA Finals w Meksyku amerykańska tenisistka Coco Gauff pewnie pokonała Ons Jabeur 2:0 (6:0, 6:1). Triumfatorka tegorocznego US Open straciła tylko gema, co jedynie pokazuje, że jest w wysokiej formie. A to właśnie reprezentantka USA będzie najbliższą rywalką Igi Świątek.