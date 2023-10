Stanowcza zapowiedź nowego trenera Grupa Azoty Akademii Tarnów. "Zmian nie będzie"

Krzyształowicz zastąpił w roli szkoleniowca Marcina Wojtowicza, z którym w ubiegłym tygodniu została rozwiązana umowa za porozumieniem stron.

Nowy trener ma za zadanie, według władz klubu, "obudzić tkwiący w drużynie potencjał, skierować ją na właściwe tory i doprowadzić do poprawy sportowych wyników".

- Można mieć swój styl pracy i swoje schematy, ale zawsze trzeba go dostosować do możliwości zawodniczek i w tym momencie chcę to zrobić, ponieważ aktualnie nie będzie zmian personalnych. Wraz ze sztabem będziemy bazować na tym , co mamy dostępne. Z żadną zawodniczką nie miałem okazji wcześniej pracować więc muszę się ich bezpośrednio nauczyć, a trening to najważniejsza po meczu okazja gdzie mogę je ocenić - powiedział w pierwszej rozmowie nowy szkoleniowiec.

Od zakończeniu czynnej kariery siatkarskiej (był uczniem SMS-u PZPS z Piły i siatkarzem STS-u Skarżysko Kamienna), którą przerwały kontuzje i operacje, zapracował na bogate trenerskie CV. W swoim dorobku ma dwa srebrne medale MP (2017 i 2019 rok), brązowy w roku 2018, trzykrotnie triumf w Superpucharze Polski (2017, 2018, 2020), sukces w Pucharze Polski w roku 2018.

Był m.in. statystykiem Gwardii Wrocław oraz Muszynianki Fakro Muszyna. Pełnił funkcję asystenta a następnie pierwszego trenera Budowlanych Łódź. W sezonie 2021/2022 prowadził rosyjski zespół Lokomotiv Kaliningrad, a następnie zespół Tauron Ligi Radomki Radom. Wcześniej, w latach 2015-2019, był asystentem trenera reprezentacji Polski kobiet Jacka Nawrockiego.

Debiut w roli szkoleniowca nie będzie jednak najłatwiejszy, bowiem tarnowianki w niedzielę 5 listopada zagrają w Łodzi z mistrzyniami Polski ŁKS-em.

