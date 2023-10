Tragiczna śmierć byłego zawodnika ligi polskiej. Znamy szokujące szczegóły

Marko Mily, były zawodnik Podhala Nowy Targ i trener golkiperów STS-u Sanok, nie żyje. Hokeista zginął pod kołami pociągu we wsi Haniska koło Preszowa.

Szczegóły śmierci 54-latka są niezwykle szokujące. Wszystko wskazuje bowiem na to, że Mily targnął się na swoje życie.

- Siedział na szynach. Maszynista przed rozpoczęciem hamowania trąbił na niego, ale on tylko zatkał sobie uszy - powiedział tygodnikowi "Kosice: Dnes" jeden ze świadków zdarzenia.

Bezpośrednio po tragicznym wypadku policja przebadała 62-letniego maszynistę alkomatem. Mężczyzna był trzeźwy. Póki co nie wiadomo, co pchnęło Milego do takiego kroku...

Marko Mily niemal całą sportową karierę spędził na Słowacji. Grał między innymi w ZPA Preszów, HS Koszyce i MHK Humenne. Polskim kibicom znany był głównie z występów w Podhalu Nowy Targ (1999-2000) i pracy trenera bramkarzy w Sanoku.

RI, Polsat Sport