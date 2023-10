Ważna zmiana w Formule 1! Odejście po wielu latach

Elliott pracował w zespole z Brackley od 11 lat, dyrektorem technicznym był 1,5 roku. W trakcie pracy zdobył osiem razy z rzędu tytuł mistrzowski w klasyfikacji konstruktorów. Teraz z dnia na dzień rozstał z zespołem, w którym ostatnio zajmował się opracowaniem strategii na przyszłość.



Głównym zadaniem Elliotta w ostatnim czasie było przygotowanie zespołu na nowe wyzwania techniczne od sezonu 2026 oraz plan na 2024, gdy ekipa Mercedesa ma walczyć z teamem Red Bulla o zwycięstwo wśród konstruktorów.

"Mike był jednym z filarów osiągnięć zespołu w ciągu ostatniej dekady" - napisał w oświadczeniu współwłaściciel i dyrektor teamu Toto Wolff. Austriak przyznał, że decyzja Elliotta o odejściu była dla niego zaskoczeniem.

"Żegnam go dzisiaj z naprawdę mieszanymi uczuciami. Mike to niezwykle inteligentny umysł techniczny i świetny gracz zespołowy. Ale z drugiej strony jasne jest, że jest on gotowy na nowe przygody poza Mercedesem, dlatego wiem, że dla niego to właściwy krok" - podkreślił Wolff.

W klasyfikacji konstruktorów sezonu 2023 na trzy wyścigi przed końcem rywalizacji Mercedes jest drugi z dorobkiem 371 pkt. Na trzeciej pozycji plasuje się ekipa Ferrari - 349 pkt, która zapowiada walkę o tytuł wicemistrzowski. Mistrzem świata już wcześniej został team Red Bulla.

jb, PAP