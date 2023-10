Zabawna wpadka Świątek po meczu w WTA Finals. "Boże, zapomniałam..." (WIDEO)

Polka, przyzwyczajona do rozmów po angielsku w trakcie turniejów WTA, tym razem miała okazję przemówić do sporej grupy polskich kibiców na trybunach w Cancun w języku ojczystym. Nasza zawodniczka nie była na to przygotowana, co wywołało zabawną sytuację.

- Bardzo chcę podziękować wszystkim za przybycie. Jak zwykle polskich fanów jest najwięcej, więc to daje mi motywację do tego właśnie, żeby wychodzić... Boże, zapomniałam słowa po polsku, za dużo rozmawiam po angielsku..., żeby wychodzić z wyniku 2:5. Bardzo dziękuję za to wsparcie i za to, że jesteście i że będziecie do końca - powiedziała Świątek, która w swojej wypowiedzi po polsku musiała zrobić lekką pauzę.

Iga Swiatek has a message in Polish for the Polish fans at WTA Finals 🇵🇱🥹 pic.twitter.com/pOI1IbL02I — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 31, 2023

Przypomnijmy, że Świątek już w środę 1 listopada zagra drugi mecz fazy grupowej. Tym razem przeciwko Coco Gauff, która efektownie poradziła sobie z Ons Jabeur, wygrywając 6:0, 6:1.

W turnieju WTA Finals w Meksyku udział bierze osiem najwyżej rozstawionych tenisistek według rankingu światowego, podzielonych na dwie czteroosobowe grupy, z których dwie najlepsze awansują do półfinału. W 2015 roku zmagania wygrała Agnieszka Radwańska.

KN, Polsat Sport