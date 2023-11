Czas na starcie dwóch zespołów walczących o awans z grupy B. Już w środę Spójnia Stargard podejmie zespół Peja. Drużyna z Kosowa ma na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę, co oznacza tylko przewagę małych punktów nad polskimi koszykarzami.

Taki rezultat oznacza, że wynik środowej batalii może okazać się decydujący dla ostatecznego rozrachunku po fazie grupowej. Zawodnicy Spójni pokonali w pierwszym spotkaniu Den Bosch 92:89, ale w kolejnym meczu przegrali z Chemnitz sporą róznicą punktową - 66:84.



Peja z kolei najpierw uległa Chemnitz 72:98, aby w następnej kolejce pokonać Den Bosch 99:84 i plasuje się na drugiej lokacie, która jak na razie nie daje nawet awansu do następnej fazy. Należy bowiem przypomnieć, że do drugiej rundy awansuje sześć z dziesięciu najlepszych drużyn z drugiego miejsca. Jest zatem o co walczyć, również pod względem małych punktów.



Relacja i wynik na żywo meczu Spójnia Stargard - Peja od godz. 18:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport