Siatkarze z Jastrzębia-Zdroju pokonali ZAKSĘ w dwóch ostatnich meczach o Superpuchar Polski, rozegranych w Lublinie. Wygrali 3:0 w 2021 i 3:2 w 2022 roku.

– Wszyscy zacieramy ręce przed tym spotkaniem, ponieważ odbędzie się w hali wyjątkowej dla polskiej siatkówki. Zawsze marzyłem, by zagrać w Spodku i nie było okazji. Byłem tam, kiedy w 2014 roku reprezentacja Polski wygrała finał MŚ. Wiem, że sprzedały się wszystkie bilety, co świadczy o wielkim zainteresowaniu i jeszcze podnosi rangę wydarzenia – powiedział środkowy jastrzębian Jurij Gladyr.

Podkreślił, że w starciu tak mocnych ekip szanse na wygraną wynoszą 50 na 50.

– ZAKSA gra w tym składzie już od kilku sezonów, wszystkie trybiki ma dotarte. My mamy nowe twarze w zespole, ale nie ma poczucia, że to obcy ludzie. Jakość i ambicje pozostały. W lidze radzimy sobie bardzo dobrze, atmosfera w szatni jest świetna i to się przekłada na grę. Pojedziemy do Katowic, by wygrać i trzeci raz z rzędu wywalczyć trofeum. A rywale na pewno będą chcieli przerwać naszą passę – dodał Gladyr.

Szkoleniowiec mistrzów Polski Marcelo Mendez przyznał, że podobnie jak w poprzednim sezonie chce zdobyć Superpuchar.

– To dla nas ważne. Ponownie chcemy też w tym sezonie dotrzeć do finałów Plusligi i Ligi Mistrzów. Myślę, że na początku sezonu gramy dobrze, choć oczywiście są elementy, nad którymi musimy jeszcze popracować. Niektórzy zawodnicy mają problemy fizyczne, staramy się im pomóc – stwierdził Argentyńczyk.

Jastrzębianie w minionych rozgrywkach triumfowali w PlusLidze (po raz trzeci w historii) i sięgnęli po Superpuchar Polski, wystąpili też w finałach Ligi Mistrzów i krajowego pucharu.

W decydujących o trofeach starciach w Polsce i Europie rywalizowali z Grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle. W kraju wygrali rywalizację w PlusLidze w trzech meczach, zaś w finale CEV Champions League w Turynie ulegli 2:3.

Transmisja TV i stream online meczu Jastrzębski Węgiel – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w piątek 3 listopada o godzinie 17.30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

RM, Polsat Sport, PAP