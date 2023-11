Popis Huberta Hurkacza! Rozbił rywala w 55 minut

Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP rangi Masters na kortach twardych w Paryżu. W drugiej rundzie rozstawiony z numerem 11. polski tenisista pokonał Hiszpana Roberto Bautistę-Aguta 6:3, 6:2. Mecz trwał 56 minut.

26-letni wrocławianin od początku do końca kontrolował spotkanie z 66. w rankingu ATP Hiszpanem. W obu setach pewnie utrzymał swoje podanie, do którego dołożył jedno przełamanie w pierwszej partii i dwa w drugiej. Było to jedno z najkrótszych spotkań Hurkacza w ostatnich miesiącach.

ZOBACZ TAKŻE: Znany tenisista ukarany za przemoc wobec byłej partnerki. Musi zapłacić

Wrocławianin po raz drugi w karierze pokonał Bautistę-Aguta. Wcześniej w tym roku wygrał z nim w pierwszej rundzie turnieju w Rotterdamie. W trzech wcześniejszych konfrontacjach górą był Hiszpan.

O ćwierćfinał polski tenisista zagra ze zwycięzcą meczu Norwega Caspera Ruuda (nr 8.) z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo.

Polak walczy w Paryżu nie tylko o tytuł, ale również o zakwalifikowanie się do turnieju ATP Finals, w którym zagra ośmiu najlepszych zawodników tego sezonu. W najnowszym notowaniu tego zestawienia był dziewiąty, a do ósmego Duńczyka Holgera Rune tracił 215 punktów.

W Paryżu grał również Jan Zieliński w deblu. W parze z Monakijczykiem Hugo Nysem odpadł w pierwszej rundzie po środowej porażce z Finem Harrim Heliovaarą i Chorwatem Mate Pavicem 6:7 (7-9), 4:6.

Hubert Hurkacz - Roberto Bautista Agut 2:0 (6:3, 6:2)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

JŻ, Polsat Sport