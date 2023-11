Sensacja w Paryżu! Miedwiediew odpadł już po pierwszym meczu

Daniił Miedwiediew przybył do Paryża po osiągnięciu finału w Wiedniu. W stolicy Austrii musiał jednak w decydującym meczu uznać wyższość Jannika Sinnera, z którym przegrał 1:2. We Francji zależało mu więc na jak najlepszym wyniku.

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka rozbita w Cancun! Nie miała nic do powiedzenia



Sklasyfikowany na trzecim miejscu w światowym rankingu zawodnik miał w pierwszej rundzie wolny los. Do rywalizacji dołączył od drugiej kolejki, a w niej los skojarzył go z Grigorem Dimitrowem. Bułgar to obecnie 17. gracz globu.



Niżej notowany tenisista zaskoczył, wygrywając pierwszego seta 6:3. W drugim walka była bardzo wyrównana, a o wszystkim decydował tie-break. Mało brakowało, aby Dimitrow zwyciężył 2:0, natomiast ostatecznie Rosjanin zdołał się uratować.



W trzeciej odsłonie znów konieczna była dogrywka. Tym razem próbę nerwów wygrał Bułgar, który zwyciężył 7:6 (7:2).

Grigor Dimitrow - Daniił Miedwiediew 2:1 (6:3, 6:7, 7:6)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

JŻ, Polsat Sport