Sportowcy, którzy odeszli w ostatnich miesiącach

LISTOPAD 2022

4.11. W wieku 47 lat zmarł były piłkarz m.in. ŁKS Łódź, Panathinaikosu Ateny oraz szwedzkich klubów Igor Sypniewski. Wychowanek łódzkiego klubu był uznawany za jeden z największych piłkarskich talentów w historii polskiego futbolu. Napastnik rozegrał dwa mecze w reprezentacji Polski.

17.11. W wieku 76 lat zmarł Aleksander Gorszkow, pierwszy w historii mistrz olimpijski w łyżwiarstwie figurowym w konkurencji par tanecznych. W Innsbrucku w 1976 roku startował z żoną Ludmiłą Pachomową. Wspólnie wywalczyli sześć złotych medali mistrzostw świata. Później był m.in. szefem rosyjskiej federacji łyżwiarskiej.

GRUDZIEŃ 2022

1.12. W wieku 89 lat zmarł w słynny włoski kolarz Ercole Baldini, gwiazda wyścigów w latach 50. XX wieku, mistrz olimpijski i zwycięzca Giro d'Italia.

16.12. Na białaczkę zmarł były znany serbski piłkarz i trener Sinisa Mihajlovic, w przeszłości selekcjoner reprezentacji swojego kraju. Miał 53 lata. Jako zawodnik wywalczył z Crveną Zvezdą Belgrad w 1991 roku Puchar Europy. Później grał i pracował jako szkoleniowiec w wielu włoskich klubach.

24.12. W wieku 86 lat zmarł Andrzej Pstrokoński, jeden z najwybitniejszych polskich koszykarzy, dwukrotny medalista mistrzostw Europy. Jako trener prowadził zarówno kobiecą, jak i męską reprezentację kraju. Olimpijczyk, pułkownik Wojska Polskiego. Jako 20-letni zawodnik otrzymał przydomek "Dziecko Warszawy" po niezwykle udanym debiucie we wrześniu 1956 w drużynie narodowej w spotkaniu z amerykańskim zespołem "Buchan's Bakers" na stołecznym Stadionie Dziesięciolecia. Obdarzony bardzo dobrym rzutem przez całą karierę występował w Legii, z którą wywalczył - jako jedyny zawodnik popularnych "Zielonych Kanonierów" - wszystkie siedem złotych medali mistrzostw Polski.

25.12. Zmarł dwukrotny olimpijczyk, wielokrotny medalista mistrzostw Europy w biegach na średnim dystansie Henryk Szordykowski. Miał 78 lat. Zajął siódme miejsce w igrzyskach w Meksyku w 1968 roku, a Polskę reprezentował także cztery lata później w Monachium, gdzie odpadł w półfinale. Zdobył 17 medali mistrzostw Polski, w tym 11 złotych.

27.12. W wieku 63 lat zmarł Andrzej Iwan, były znakomity piłkarz m.in. Wisły Kraków, Górnika Zabrze i reprezentacji Polski, z którą w 1982 roku zajął trzecie miejsce na mistrzostwach świata w Hiszpanii. Po zakończeniu kariery próbował swoich sił jako trener, menedżer i skaut. Był m.in. asystentem Adama Nawałki w Wiśle Kraków i Zagłębiu Lubin. Samodzielnie prowadził Okocimskiego Brzesko.

29.12. W wieku 82 lat w szpitalu w Sao Paulo zmarł Brazylijczyk Edson Edson Arantes do Nascimento, czyli Pele, uważany często za najlepszego piłkarza w historii. Jako jedyny w historii trzykrotnie cieszył się z tryumfu w mistrzostwach świata. Z ekipą "Canarinhos" Brazylii tryumfował w 1958, 1962 i 1970 roku. W drużynie narodowej w latach 1957-71 zdobył 77 goli w 92 meczach. W 1975 roku podpisał kontrakt z nowojorskim Cosmosem i wraz z innymi sławnymi graczami przyczynił się do popularyzacji europejskiego "soccera" w Ameryce. 1 października 1977 rozegrał pożegnalny mecz w barwach ukochanego Santosu, z którym był związany przez większość kariery. W ankiecie francuskiego dziennika "L'Equipe" uznano go za najlepszego sportowca XX wieku, a w plebiscycie magazynu "World Soccer" w 1999 roku - za najlepszego piłkarza minionego stulecia. Futbol przyniósł mu sławę i pieniądze. Zawsze potrafił zadbać o swoje interesy. Zaprojektował buty z kangurzej skóry, które wyprodukowano specjalnie dla niego i nazwano na jego cześć "King". Sprzedawały się przez wiele lat jak świeże bułeczki. Zagrał w filmie Johna Hustona "Ucieczka do zwycięstwa", z udziałem m.in. Kazimierza Deyny. W końcu został ministrem sportu Brazylii (1995-98). Przez ostatnie lata walczył z rakiem jelita, od lat cierpiał na problemy z biodrami.

STYCZEŃ 2023

6.01. W klinice onkologicznej w Londynie wieku 58 lat zmarł były słynny włoski piłkarz Gianluca Vialli. Przez pięć lat walczył z z agresywną postacią nowotworu trzustki. Był 59-krotnym reprezentantem Włoch. W kadrze Strzelił 16 goli. Grał w UC Cremonese, Sampdorii Genua, Juventusie Turyn i Chelsea Londyn.

30.01. W wieku 84 lat zmarł znakomity w przeszłości kanadyjski zawodnik Bobby Hull, gwiazda NHL, członek hokejowej Galerii Sław. Był znany z ogromnej szybkości na lodzie i bardzo trudnych do obrony strzałów. W barwach Chicago Blackhawks zdobył w 1961 roku Puchar Stanleya.

30.01. Felix Sienra, uznawany za najstarszego olimpijczyka na świecie, zmarł w wieku 107 lat. Jego śmierć została potwierdzona przez Urugwajski Komitet Olimpijski. W roku 1948 wystąpił w Londynie w igrzyskach olimpijskich w żeglarskiej klasie Firefly.

31.01. W wieku 85 lat zmarł Jan Kudra, jeden z najlepszych polskich kolarzy XX wieku, wielokrotny mistrz kraju, olimpijczyk z Tokio, trzeci zawodnik Wyścigu Pokoju i dwukrotny zwycięzca Tour de Pologne. Rozpoczynał karierę w łódzkiej Gwardii (1954-60) i kontynuował ją w barwach tamtejszego Społem (1960-72). Trzykrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski w wyścigu indywidualnym ze startu wspólnego (1960, 1962, 1964), trzykrotnie również w wyścigu drużynowym i wywalczył trzy złote medale w konkurencjach torowych.

31.01. W wieku 73 lat zmarła Anna Czerwińska, jedna z najbardziej znanych polskich himalaistek, zdobywczyni sześciu ośmiotysięczników i Korony Ziemi, na którą składają się najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Z zawodu była doktorem nauk farmaceutycznych, ale porzuciła tę profesję dla gór. Z ośmiotysięczników zdobyła: Mount Everest, Lhotse, Nanga Parbat, Czo Oju, Gaszerbrum II i Makalu. Na Evereście, najwyższej górze ziemi, stanęła 21 maja 2000. Była wtedy 13. osobą z Polski, która tego dokonała, i drugą kobietą, po Wandzie Rutkiewicz.

LUTY 2023

1.02. W Lublinie zmarł Edward Jankowski, były zawodnik i trener piłki ręcznej. Najdłużej jako szkoleniowiec był związany z najbardziej utytułowaną polską drużyną szczypiornistek z Lublina. Miał 72 lata.

2.02. W Krakowie dwa dni przed 88. urodzinami zmarła Barbara Ślizowska-Konopka, gimnastyczka Wawelu i Wisły. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich – w 1952 roku w Helsinkach i cztery lata później w Melbourne, gdzie wywalczyła brązowy medal w ćwiczeniach drużynowych z przyborem. Zdobyła 54 medale mistrzostw Polski seniorek. Po zakończeniu kariery została trenerką, sędzią i działaczem sportowym. Jest jedyną Polką wyróżnioną honorowym dyplomem Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej.

8.02. W wieku 37 lat w swoim domu w Solato niedaleko Brescii zmarła na nowotwór alpejka Elena Fanchini. W trakcie kariery sportowej specjalizowała się w konkurencjach szybkościowych, była m.in. srebrną medalistką mistrzostw świata w 2005 roku.

15.02. W wieku 65 lat zmarł były pięściarz wagi ciężkiej Grzegorz Skrzecz. W 1982 roku wywalczył brązowy medal mistrzostw świata w Monachium, a rok później brąz mistrzostw Europy w Warnie. Był pięciokrotnym mistrzem kraju w barwach Gwardii Warszawa. W 1980 roku uczestniczył w igrzyskach olimpijskich w Moskwie; przegrał w ćwierćfinale ze słynnym Kubańczykiem Teofilo Stevensonem. Łącznie stoczył 236 walk i wygrał 204 z nich. Po zakończeniu sportowej kariery był ekspertem telewizyjnym oraz trenerem. Grał również epizodyczne role w filmach fabularnych, m.in. "Sztos" i "Chłopaki nie płaczą".

16.02. W wieku 50 lat zmarł w Monachium niemiecki tyczkarz Tim Lobinger. Był halowym mistrzem świata w 2003 roku oraz dwukrotnym mistrzem Starego Kontynentu pod dachem. Na stadionie trzykrotnie stanął na podium ME. Dwukrotnie startował w igrzyskach olimpijskich. W 1997 roku jako pierwszy Niemiec w historii pokonał poprzeczkę na wysokości sześciu metrów.

19.02. W wieku 64 lat zmarł amerykański płotkarz Greg Foster, wicemistrz olimpijski z Los Angeles w 1984 roku w biegu na 110 m przez płotki i trzykrotny mistrz świata w tej konkurencji.

23.02. W wieku 79 lat zmarł w Warszawie medalista olimpijski w szermierce i długoletni prezes związku Adam Lisewski. Największy sportowy sukces odniósł w 1968 roku, kiedy wywalczył wraz z kolegami brązowy medal olimpijski w turnieju drużynowym florecistów. Również w drużynie zdobył cztery medale MŚ - srebrne w 1965 i 1971 roku oraz brązowe w latach 1966-67. Dwa razy był indywidualnym mistrzem Polski (1967 i 1971). W latach 1980-88 i 1992-2008 kierował Polskim Związkiem Szermierczym.

26.02. W wieku 97 lat zmarł Amerykanin Bob Richards, jedyny dwukrotny mistrz olimpijski w skoku o tyczce. Złote medale wywalczył na igrzyskach w Helsinkach w 1952 roku oraz cztery lata później w Melbourne. Wcześniej zdobył brąz w Londynie w 1948 roku.

MARZEC 2023

1.03. W wieku 89 lat zmarł Francuz Just Fontaine, legenda francuskiego futbolu, król strzelców mistrzostw świata w Szwecji w 1958 roku. Podczas tamtego mundialu zdobył 13 bramek, co do dziś pozostaje absolutnym rekordem.

12.03. Dick Fosbury - mistrz olimpijski w skoku wzwyż z 1968 roku zmarł mając 76 lat. W Meksyku wynikiem 2,24 m ustanowił rekord igrzysk. Amerykanin jako pierwszy zaczął stosować technikę zwaną flopem. Metoda przyjęła się i nadal jest stosowana.

17.03. W Krakowie w wieku 84 lat zmarł red. Ryszard Niemiec. Był znakomitym koszykarzem, dziennikarzem i redaktorem naczelnym "Dziennika Polskiego", "Tempa" oraz "Gazety Krakowskiej", a także długoletnim prezesem Małopolskiego Związku Piłki Nożnej i członkiem zarządu PZPN.

KWIECIEŃ 2023

1.04. W wieku 79 lat zmarł Włodzimierz Schmidt, pierwszy polski arcymistrz, działacz i trener szachowy. Arcymistrzem został w 1976 roku. Reprezentował Polskę na 14 Olimpiadach Szachowych i siedmiokrotnie był mistrzem Polski w szachach klasycznych. Jako szkoleniowiec poprowadził reprezentację w czterech Olimpiadach Szachowych. W latach 1970–2007 był trenerem arcymistrzyni Hanny Ereńskiej-Radzewskiej. Był także wiceprezesem ds. sportowych Polskiego Związku Szachowego.

23.04. W wyniku komplikacji przy porodzie w wieku 32 lat zmarła Tori Bowie, amerykańska sprinterka, mistrzyni olimpijska w sztafecie 4x100 m, srebrna medalistka biegu na 100 i brązowa na 200 m z Rio de Janeiro, trzykrotna medalista mistrzostw świata. Została znaleziona martwa 2 maja w swoim domu w Winter Garden na Florydzie przez zastępców szeryfa, którzy mieli sprawdzić, czy wszystko jest w porządku po tym, jak otrzymali zgłoszenia, że nie widziano jej od wielu dni.

MAJ 2023

9.05. W wieku 93 lat zmarł słynny meksykański bramkarz Antonio "Tota" Carbajal, który jako pierwszy zagrał na pięciu piłkarskich mistrzostwach świata. Grał w mundialach w 1950 roku (Brazylia), 1954 (Szwajcaria), 1958 (Szwecja), 1962 (Chile) i 1966 (Anglia).

14.05. W wieku 60 lat zmarł były dziennikarz katowickiego "Sportu" Krzysztof Mecner, autor książek poświęconych siatkówce.

15.05. W Hanowerze zmarł w wieku 76 lat jeden z najwybitniejszych w historii polskich ciężarowców Zbigniew Kaczmarek. W igrzyskach olimpijskich w Monachium w 1972 roku wywalczył brązowy medal. Cztery lata później wystąpił na igrzyskach w Montrealu, gdzie pierwotnie zajął pierwsze miejsce, ale w trakcie kontroli dopingowej w jego organizmie wykryto niedozwolone środki (steroidy anaboliczne), co przyniosło dyskwalifikację. W bogatej kolekcji sukcesów miał także osiem medali mistrzostw świata, w tym dwa złote.

17.05. W lawinie w szwajcarskich Alpach zginął alpinista i instruktor wspinaczki sportowej Kacper Tekieli, mąż mistrzyni olimpijskiej w biegach narciarskich Justyny Kowalczyk-Tekieli. Miał 38 lat.

CZERWIEC 2023

16.06. 26-letni szwajcarski kolarz Gino Maeder zmarł w szpitalu w Chur w wyniku obrażeń, jakich doznał w wypadku na trasie Wyścigu Dookoła Szwajcarii. Podczas zjazdu z przełęczy Albula przy dużej prędkości wypadł z drogi i wpadł do wąwozu.

18.06. Zmarł Paweł Kotwica, wieloletni dziennikarz sportowy kieleckiego "Echa Dnia" - zasłabł w Kolonii podczas finałowego spotkania Ligi Mistrzów. Miał 51 lat.

LIPIEC 2023

9.07. W wieku 88 lat w Mediolanie zmarł Luis Suarez Miramontes, legenda hiszpańskiego futbolu. Najdłużej był związany z FC Barcelona i Interem Mediolan. Z tym pierwszym zespołem m.in. trzykrotnie zdobył mistrzostwo Hiszpanii, a z drugim m.in. dwukrotnie triumfował w Pucharze Europy. Z reprezentacją Hiszpanii w 1964 roku wywalczył mistrzostwo Europy. W 1960 roku został pierwszym Hiszpanem, który otrzymał "Złotą Piłkę". Po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem; prowadził m.in. Inter Mediolan i reprezentację Hiszpanii.

16.07. W wieku 84 lat zmarł polski i międzynarodowy działacz kolarski Wojciech Walkiewicz. W latach 1965-74 był szefem wyszkolenia PZKol, potem trenerem kadry narodowej, a od 1996 do 2010 prezesem związku. Działał też w europejskiej i światowej federacji.

24.07. W wieku 69 lat zmarł na zawał serca były znakomity napastnik reprezentacji Anglii Trevor Francis, uczestnik mistrzostw świata 1982. Był pierwszym w historii piłkarzem w Wielkiej Brytanii, który kosztował milion funtów.

WRZESIEŃ 2023

22.09. Zmarł w Piasecznie Tadeusz Arpad Olszański, wybitny dziennikarz sportowy, sprawozdawca z sześciu igrzysk olimpijskich. Miał 94 lata. W 2021 roku został uznany przez Kapitułę Plebiscytu za najlepszego dziennikarza prasowego z okazji 100-lecia ukazywania się "Przeglądu Sportowego", zorganizowanego przez Klub Dziennikarzy Sportowych.

PAŹDZIERNIK 2023

4.10. W wieku 81 lat zmarł profesor Aleksander Ronikier, wieloletni prezes i członek honorowy Akademickiego Związku Sportowego, nauczyciel akademicki i działacz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

19.10. Zmarła Anfisa Riezcowa, jedyna w historii mistrzyni olimpijska w biathlonie i biegach narciarskich. Rosjanka miała 58 lat. Pierwszy złoty medal igrzysk zdobyła w Calgary w 1988 roku, w biegu na 5 km. Triumfowała również w Albertville w 1992 roku w biathlonowym sprincie na 7,5 km, a dwa lata później w Lillehammer zdobyła drugie złoto w tej dyscyplinie, tym razem w sztafecie 4x7,5 km.

