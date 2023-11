Cucine Lube Civitanova i Sir Susa Vim Perugia zmierzą się w finale Superpucharu Włoch. Czy Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon ponownie sięgną po cenne trofeum? Transmisja TV i stream online meczu Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Vim Perugia od godz. 16:55 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Przed nami niezwykłe siatkarskie emocje z udziałem czołowych włoskich zespołów! Już w środę o godz. 17:00 Cucine Lube Civitanova oraz Sir Susa Vim Perugia zmierzą się w wielkim finale Superpucharu Włoch. Dokąd powędruje cenne trofeum i który klub będzie się cieszył sukcesem już na samym starcie rozgrywek?

Faworytem starcia jest klub z Perugii. Zespół, w którym występują reprezentanci Polski - Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon czy też znany kibicom Stali Nysa - Wassim Ben Tara broni tytułu, ale nie oznacza to, że są nie do "ugryzienia" przez rywala. W pierwszym secie półfinałowego meczu "siatkarski Real Madryt" odbił się od siatkarzy Trentino przegrywając do 20. Dalej jednak kolejne trzy partie rozstrzygnęły się na korzyść zawodników ze stolicy Umbrii.



W drugim półfinale nie oglądaliśmy aż tak emocjonującego starcia, bowiem siatkarze z Civitanovy błyskawicznie rozstrzygnęli losy tego spotkania. 25:22, 25:16, 25:18 - takimi wynikami kończyły się poszczególne sety meczu finalistów z Gas Sales Bluenergy Piacenza. Drużyna prowadzona przez Andreę Anastasiego nie miała większych szans w tym spotkaniu, a świetną formą popisał się zaledwie 19-letni Aleksandar Nikołow.



