Trzy drużyny pożegnają się z PlusLigą? Będzie wniosek prezesów klubów!

Wraz z końcem października pełną parą ruszyły rozgrywki siatkarskiej PlusLigi, które w tym roku będą musiały zostać rozegrane w ekspresowym tempie. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy już pod koniec kwietnia, a to wszystko ze względu na przyspieszone w roku olimpijskim rozgrywki reprezentacyjne. Powiększona niedawno do szesnastu drużyn liga będzie miała zatem większość niż zazwyczaj intensywność, co rodzi uzasadnione wśród prezesów klubów pytania o dalszy los rozgrywek, także w kontekście obciążenia samych zawodników. Głos w tej sprawie zabrał Tomasz Jankowski - prezes Indykpolu AZS Olsztyn programie "Sportowy Olsztyn".

- Pod koniec listopada w Warszawie jest walne zgromadzenie akcjonariuszy, gdzie będą obecni wszyscy prezesi. Będzie postawiony wniosek o zmniejszenie PlusLigi za dwa lata do czternastu drużyn, co oznacza, że w przyszłym sezonie nie jedna, a trzy drużyny będą spadały z PlusLigi. Aż strach pomyśleć, co się wydarzy po tym zebraniu, bo to nabierze tempa. Znowu zacznie się wyłapywanie Polaków, żeby skompletować składy, bo nikt nie będzie chciał za rok spaść z ligi - powiedział Jankowski.



Zdaniem prezesa olsztyńskiego klubu tym razem prezesi nie będą jednomyślni, bowiem taka decyzja może spowodować negatywne konsekwencje, zwłaszcza dla drużyn dołu tabeli.



- Będzie to trudny sezon, jeśli do tego dojdzie. Będzie głosowanie wszystkich prezesów. Wiem, że najmocniejsze kluby są za tym, by ligę zmniejszyć do 14 drużyn. Nawet jeden, czy dwa kluby były za tym, by zmniejszyć do dwunastu, bo uważają, że jest zbyt dużo meczów. Natomiast kluby z dołu tabeli będą robiły wszystko, by utrzymać tę szesnastozespołową ligę, bo nikt nie chce spadać - dodał prezes Indykpolu AZS Olsztyn.



W tym sezonie mecze pierwszej kolejki rozpoczęły się 20 października. Pierwsza runda zakończy się na początku stycznia, a na początku kwietnia zostanie rozegrana ostatnia kolejka fazy zasadniczej i osiem najlepszych drużyn przystąpi do rywalizacji play-off. W sezonie 2023/24 w PlusLidze gra 16 drużyn, a rozgrywki zasadniczej części sezonu liczyć będą trzydzieści kolejek.

